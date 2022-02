Feira de artigos para casa e decoração espera receber 35 mil visitantes

São Paulo será palco, entre os meses de fevereiro e março, de algumas das maiores feiras dos segmentos de decoração, construção e arquitetura da América Latina. A ABCasa Fair, que acontece de 7 a 11 de fevereiro no Expo Center Norte, estima movimentar em torno de 2 bilhões de reais. A expectativa é de cerca de 35.000 visitantes passem por lá.

Considerada a sétima maior feira da América Latina, a ABCasa Fair contará com 380 expositores, em um espaço de 70.000 metros quadrados.

“Sabemos que a ABCasa Fair lança em torno de 85% dos produtos que são consumidos no ano dentro dos setores envolvidos, tendo São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro como os três primeiros estados com maior poder de consumo decoração, presentes e utilidades domésticas no país”, diz Eduardo Cincinat, presidente da Associação Brasileira de Artigos para Casa, Decoração, Presentes, Utilidades Domésticas, Festas, Flores e Têxtil (ABCasa).

Além desse evento, São Paulo vai sediar outras cinco feiras de decoração até o final de março, começando pela Decorlab, que reunirá entre 31 de janeiro e 11 de fevereiro marcas de alta decoração voltadas a lojistas do setor de móveis e decoração.

No começo de fevereiro, é a vez da Abimad, evento da Associação Brasileira das Indústrias de Móveis de Alta Decoração. Direcionada a lojistas e compradores do Brasil e do exterior, a feira contará com 120 expositores entre 1 e 4 de fevereiro.

Ainda esse mês acontecem a Abup Decor Show (de 5 a 8 de fevereiro) e a Home, Gift & Têxtil (de 16 a 19 de fevereiro), duas feiras de negócios direcionada exclusivamente a lojistas e profissionais da área.

EXPO REVESTIR: evento completa duas décadas em formato híbrido (online e presencial)

Por sim, a EXPO REVESTIR celebra duas décadas com inspirações, novidades e tendências em cerâmicas, louças sanitárias, metais para cozinha e banheiro, rochas ornamentais, mosaicos, madeiras, laminados, cimentícios e vítreos.

Este ano marcará a retomada híbrida (em formato presencial e digital) do evento, que acontece de de 8 a 11 de março no Transamerica Expo Center, em São Paulo.

“Será uma edição memorável. Vamos celebrar juntos a retomada das agendas presenciais, do networking e das parcerias. Ao conectar os universos físico e digital, aumentamos o alcance e as possibilidades de negócios, além de estreitar o contato com o mercado, os revendedores, os especificadores e todos que fazem parte da cadeia produtiva da construção”, diz Maurício Borges, CEO da EXPO REVESTIR.