Como os brasileiros estão mudando sua relação com os espumantes

Até pouco tempo atrás, as bebidas borbulhantes servidas em taças flûte eram lembradas somente em datas festivas e celebrações, tendo consumo representativo nessa época em comparação a outros momentos. Aos poucos, porém, estamos vendo uma mudança no hábito de consumo do brasileiro, que tem trazido essa proposta para o dia a dia de forma cada vez mais recorrente e natural.

O aumento das vendas de vinhos no Brasil nos últimos dois anos é notável. Também impressiona perceber a atenção que os brancos, rosés e espumantes têm recebido recentemente. As temperaturas locais apresentam clima bastante propício para beber vinhos mais leves e refrescantes, mas até o momento não eram a preferência da maior parte dos brasileiros. O consumo de tinto, mesmo ligado à ideia de climas mais frios, ainda é o estilo mais procurado pelo consumidor de modo geral.

Aos poucos uma nova geração de consumidores menos presos às tradições vem abrindo um leque de oportunidades no mundo dos vinhos, e não nos surpreendemos mais quando vemos espumantes acompanhando um bom jantar, homens que têm preferências por brancos e rosés, ou até pessoas substituindo a sobremesa por uma taça de vinho adocicado.

Se o brasileiro está amadurecendo seu paladar em relação aos vinhos, o momento é propício para envolvê-lo com novas propostas de sabores e harmonizações. A alta qualidade dos produtos nacionais e o fácil acesso aos importados, que continuam sendo muito procurados, contribuem para a ampliação do consumo da bebida no Brasil.

Essa quebra de paradigmas do consumidor brasileiro merece a nossa atenção e é muito bem-vinda, pois representa um novo momento que traz outras possibilidades para continuarmos a proporcionar brindes ainda mais especiais.