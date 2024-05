Chuvas no RS: centro de Porto Alegre é tomado pela água e 4 mil imóveis vão ficar sem energia

O centro da cidade de Porto Alegre está inundado na tarde desta sexta-feira, 3, após o rio Guaíba atingir um dos maiores níveis em 83 anos. Segundo a administração municipal, os portões próximos a região central não romperam, mas o alto volume de água passou pelas laterais das comportas.

O prefeito da capital, Sebastião Melo, determinou que o centro fosse evacuado, e orientou que as pessoas ficassem em casa e evitassem transitar pela região. Todos os acessos ao Centro Histórico foram bloqueados e comércios e lojas foram fechadas.

Ao menos 46 ocorrências estão em aberto, sendo 30 bloqueios totais e sete bloqueios parciais de vias. Outras 150 já foram encerradas pelo órgão desde o início do evento climático. O município está em estado de calamidade pública desde quinta-feira, 2.

“Esta não é a primeira enchente, mas talvez a maior desde 1941. A cada momento temos que tomar novas decisões e hoje estamos fechando comércio do Centro e 4° Distrito. O Mercado Público já está fechado desde as 10h, assim como as unidades de saúde do Centro. Os portões estão sendo vistoriados, mesmo assim temos problemas de vazamento de água’’, disse Melo em coletiva nesta manhã.

A única comporta que rompeu pela elevação do rio que banha a capital, até o momento, foi a 14, localizada na zona norte da cidade. Toda a região do 4º Distrito, que inclui os bairros de Floresta, Navegantes, Humaitá, São Geraldo e Farrapos, está inundado.

Melo disse ainda que a possibilidade de fechar as entradas e saídas da Capital está sendo avaliada. “Estamos trabalhando em parceria com Exército e Governo do Estado para salvar vidas’’, diz Melo.

Segundo dados coletados por agentes do Serviço Geológico do Brasil e do Departamento de Gestão de Recursos Hídricos e Saneamento, às 15h30, o nível do Guaíba está em 4,58 metros no Cais Mauá, superando a cota de inundação, de 3 metros. É o maior nível do Guaíba desde 1941. A expectativa é de que a água atinja os 5 metros ainda hoje.

4 mil imóveis de Porto Alegre vão ficar sem energia elétrica

A CEEE Equatorial, concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica na capital, anunciou no início desta tarde que vai realizar o desligamento da energia elétrica nas áreas mais atingidas pelos eventos climáticos de forma preventiva.

O desligamento vai atingir o Centro Histórico de Porto, no polígono que abrange trechos das avenidas Mauá, Borges de Medeiros e a Independência, assim como a rua Riachuelo e a Estação Rodoviária. Cerca de 4 mil imóveis ficarão sem energia elétrica, segundo a concessionária. A empresa não informou o horário e nem por quanto tempo as pessoas vão ficar em luz.

O estado do Rio Grande do Sul sofre com fortes chuvas, que já deixaram 37 mortos, de acordo com o último balanço divulgado pela Defesa Civil.