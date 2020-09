Samantha Almeida leva suas cores para o Twitter Next

Alguna dias atrás Samantha Almeida foi convidada para um evento com uma sessão de fotos. A orientação era que ela vestisse roupas azul-marinho, cinza ou marrom. “Nem tenho isso. Na hora pensei: ‘Será que vou ter de comprar?’”, lembra. Samantha gosta de cor.

Formada em moda e publicidade, ela acaba de assumir a liderança do Twitter Next Brasil, área dedicada ao desenvolvimento de estratégias, campanhas e novos formatos para anunciantes. Antes estava como diretora de conteúdo da Ogilvy Brasil.

E quem uma executiva do Twitter segue nas redes sociais? “Faço o exercício de seguir quem não conheço, pessoas com as quais não concordo, para não ficar presa a bolhas. Também sigo MC Soffia, uma rapper de 16 anos, para não me desconectar do tempo, Bozoma Saint John, para desmistificar a mulher no mundo corporativo, e Beyoncé, para tirar o limite de meus sonhos.”