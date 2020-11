Enquanto não é vendida, Sabesp vai às compras

Alvo recorrente de especulações sobre sua privatização, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) fez neste ano um movimento que surpreendeu o mercado. Enquanto muitos esperavam o início da venda da empresa após a aprovação do novo marco legal do setor, em julho, a estatal decidiu participar como compradora do leilão de privatização da Casal, empresa de saneamento de Maceió, em Alagoas.

Não ganhou a concorrência, mas mandou o recado. “Sobre privatização ou capitalização da Sabesp, perguntem ao governador [João Doria] ou ao secretário [Henrique Meirelles]. De nossa parte, seguimos trabalhando e vendo oportunidades para melhorar e expandir a operação”, diz Benedito Braga, presidente da Sabesp.

A ordem é ignorar as especulações e seguir com o plano de investimento de 20,2 bilhões de reais até 2024. São aportes para atender à demanda crescente por água e sanea­mento e também para desenvolver projetos de economia circular, como produção de fertilizantes ou geração de energia a partir do esgoto. Um dos projetos mais importantes em curso é o Novo Rio Pinheiros, parte das iniciativas para despoluir o rio. O projeto consumirá 1,7 bilhão de reais até 2022.