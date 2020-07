Tempo de qualidade

Conciliar carreira e vida pessoal sempre foi um desafio no mercado de trabalho. No mundo analógico, essa divisão parecia mais simples. Trabalhavam-se 8 horas por dia e a desconexão era automática — bastava colocar o pé para fora do escritório e ninguém mais localizava o sujeito. Com a chegada do e-mail, as esferas se fundiram e foi necessário que especialistas em gestão começassem a defender a necessidade do chamado work-life balance, aquele estado de equilíbrio entre as demandas de lazer e de trabalho. Atualmente, com as mídias digitais, o home office e, para completar, a quarentena e o isolamento impostos pelo novo coronavírus, a jornada laboral e o tempo de descanso foram parar dentro de uma coqueteleira. Estamos agora na era do work-life blend, tudo junto e misturado.

Aproveitar ao máximo os períodos de lazer, portanto, é uma necessidade cada vez maior na sociedade contempo­rânea. É consenso que momentos fugazes de ócio ou a prática constante de um ­hobby são fundamentais na manutenção do equilíbrio mental. O que você faz quando sai do Zoom e fecha o notebook é essencial para seu bem-estar. CASUAL,­ a nova plataforma de conteúdo de estilo de vida da EXAME, chega para ajudar leitoras e leitores a desfrutar essas ocasiões, trazendo uma curadoria de informações em quatro pilares: bem-estar, cultura, experiências e consumo (saiba mais no quadro abaixo). Sempre com olhar positivo, visão inovadora e linguagem acessível, levando em conta a inclusão, a diversidade e o pluralismo.

As séries mais comentadas, os destinos de viagem em alta, os restaurantes premiados estarão aqui, assim como as mostras alternativas de cinema, os bares speakeasies, as exposições de jovens artistas. Acompanharemos os lançamentos internacionais dos carros do segmento premium e dos salões de alta relojoaria, e também as novidades das marcas de moda locais e sustentáveis e dos ateliês de novos designers. Nossa proposta é enxergar o lado da oportunidade e incentivar a disseminação do conhecimento. Acreditamos que informação gera ação e que o debate amplo traz as melhores soluções. Queremos oferecer as ferramentas de descompressão mais adequadas para um dia a dia leve e produtivo, para que todos possam viver seu lado mais autêntico, quando não estão representando sua empresa nem pensando em suas responsabilidades.

Momentos de lazer são fundamentais também para trazer inspiração à vida profissional. O empresário Abilio Diniz, presidente do conselho da Península Participações, hoje com 83 anos, conta que se sentia um estranho entre seus pares no início de carreira devido a uma de suas maiores paixões, a prática esportiva. “Lembro que li o livro do Kenneth Cooper em inglês, assim que foi publicado, porque não havia sido traduzido aqui e só meia dúzia de pessoas corria”, afirma. “Naquele tempo eu praticava esporte de alta intensidade, depois fui me preocupando com qualidade de vida. Mas uma coisa nunca mudou: o esporte sempre foi um alavancador da minha carreira. Quando você se sente com saúde, com força, desempenha melhor seu trabalho.”

Todo esse amplo conteúdo de bem-estar, além de cultura, experiências e consumo, será distribuído em diversos canais, físicos e digitais: nas páginas da edição impressa e na editoria do site da EXAME; em uma conta própria do Instagram (@casualexame); no podcast mensal CASUAL, em que empreendedores e empresários contam o que andam lendo, ouvindo, assistindo, os esportes que praticam, o que fazem para descansar a mente, como se vestem e quais são seus objetos de desejo; e, em breve, em uma newsletter, com uma curadoria semanal do melhor do estilo de vida dentro de nossos quatro pilares.

A EXAME é o melhor investimento de seu tempo. Em CASUAL, a proposta é ajudá-lo a usar seu tempo com mais qualidade. Conte conosco.