Setor de cooperativas cresce com taxas competitivas e impulso do Banco Central

O setor de cooperativas no Brasil alcançou a marca de 692 bilhões de reais em receita em 2023, um crescimento de 5,5% na comparação com o ano passado. O volume equivale a 6,35% do produto interno bruto (PIB) do país, segundo dados do Anuá­rio do Cooperativismo Brasileiro.

O crescimento das maiores cooperativas do país em 2023 foi impulsionado pelo setor de crédito, que tem o maior volume de cooperados: são 17,946 milhões, um aumento de 15,8% em relação ao ano anterior. A gaúcha Sicredi (Sistema de Crédito Cooperativo) aumentou seu faturamento em 38%, atingindo 44,588 bilhões de reais — receita que a coloca na liderança do Ranking ­EXAME MELHORES E MAIORES 2024. Outra ­cooperativa de crédito, o Sistema de Cooperativa de Crédito do Brasil (­Sicoob), aparece pouco abaixo, na terceira colocação, com um crescimento de receita de 18%, totalizando 21,5 bilhões de reais. No total, a receita das cooperativas de crédito cresceu 28%, alcançando 137,7 bilhões de reais,­ enquanto o volume de ativos subiu 23%, chegando a 809 bilhões.

O bom desempenho do setor se deve à agenda de maior competitividade e inclusão do Banco Central. Vantagens como taxas competitivas e retorno das sobras aos cooperados também têm ajudado a puxar a performance das cooperativas de crédito, segundo Samuel Barros, reitor do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (Ibmec). No ano passado, as sobras, que são redistribuídas aos ­cooperados, tiveram alta de 17,8%, somando 15 bilhões de reais — valor que chega a superar o lucro reportado pelos grandes bancos no período.

Outro ramo importante dentro do cooperativismo é o rural, que em 2023 apresentou um leve recuo de 1,5% no volume de ingressos, totalizando 423,2 bilhões de reais. Apesar do recuo, influenciado por fatores climáticos, a Cooperativa Agropecuária Mourãoense (Coamo), maior cooperativa do setor, voltou a apresentar crescimento. Em 2023, sua receita aumentou 8%, atingindo 28,7 bilhões de reais.