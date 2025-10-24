Revista Exame

Sinal de fumaça: Paraguai avança em lei dos vapes e acende alerta no Brasil

Regulação dos vapes no Paraguai gera alerta no Brasil

Vape: Brasil proíbe o produto, mas tem 5 milhões de usuários, segundo pesquisa (Édson Alves/Agência Brasil)

Vape: Brasil proíbe o produto, mas tem 5 milhões de usuários, segundo pesquisa (Édson Alves/Agência Brasil)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 06h00.

Última atualização em 24 de outubro de 2025 às 07h08.

O Paraguai está perto de regulamentar a venda de cigarros eletrônicos, os vapes.

O Congresso local aprovou uma lei sobre o tema em junho, que aguarda sanção presidencial.

O tema gera alerta no Brasil. “Assim como ocorre com os cigarros paraguaios, produzidos legalmente lá e vendidos aqui de forma irregular, o fluxo de vapes deve aumentar, alimentando o contrabando”, diz Roberta Duarte, chefe da Delegacia de Crimes contra a Propriedade Imaterial do Rio de Janeiro.

A venda do aparato é proibida no Brasil desde 2009, mas o produto tem atualmente 5,3 milhões de usuários no país, segundo pesquisa da USP e do instituto -Ipsos. Nos últimos anos, as apreensões cresceram de 61,8 milhões de reais em 2023 para 179,4 milhões de reais em 2024 — aumento de 190%, segundo o Anuário da Falsificação.

“Enquanto o Brasil não avançar a regulamentação para os dispositivos eletrônicos para fumar, o país continuará vulnerável”, diz Edimilson Alves, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Fumo.

Acompanhe tudo sobre:1280
Próximo

Mais de Revista Exame

Francesca Monfrinatti e o luxo contemporâneo na moda nacional

Por que os M&As no agro cresceram em 2025 — e devem continuar em alta

Disrupção farma

Brasil terá R$ 88 bilhões em leilões de saneamento até 2026

Mais na Exame

Casual

Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Um conteúdo Bússola

Aceleradora seleciona 20 startups para aportes de até US$ 500 mil

Mundo

Macron quer mais garantias antes de assinar acordo UE-Mercosul

Esporte

Palmeiras perde de 3 a 0 para o LDU e se complica na Libertadores