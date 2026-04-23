Rima do poder: como rapper virou primeiro-ministro do Nepal

A onda de eleger líderes nacionais de fora da política teve mais um capítulo. O rapper Balendra Shah, de 35 anos, se tornou primeiro-ministro do Nepal depois de vencer as eleições em março, realizada depois de uma forte onda de protestos, puxada pelos jovens da geração Z, que derrubou o governo, em setembro de 2025.

Balen, como é conhecido, se formou em engenharia civil. Na faculdade, disputava batalhas de rimas no YouTube. Em seguida, ganhou fama como rapper que fazia letras com críticas à corrupção e à falta de oportunidades. Em 2022, foi eleito prefeito da capital, Katmandu. Nos protestos de 2025, fez discursos duros e chamou o então premiê Sharma Oli de “terrorista”.

Seu estilo atraiu os nepaleses, especialmente jovens. A disputa teve 800.000 eleitores que votaram pela primeira vez. Na campanha, Balen prometeu criar 1,2 milhão de empregos, para reduzir a migração de nepaleses ao exterior. Além disso, ele quer aumentar a renda média per capita de 1.447 para 3.000 dólares e ampliar benefícios sociais, como atendimento médico.

No dia seguinte à posse, ele lançou uma nova música. “A força da unidade é meu poder nacional”, canta ele, que agora concilia a música com o cargo mais importante do país.