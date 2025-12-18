“Quiet luxury” dentro e fora de casa

Localizado num dos CEPs mais exclusivos de Florianópolis, na Praia do Forte, no norte da ilha, o hotel Fuso é um dos maiores exemplos de “quiet luxury” aplicado à hotelaria. Com apenas 13 bangalôs privativos, o Fuso foi idealizado pela arquiteta Eduarda Tonietto, de 36 anos. Formada em Bordeaux, na França, ela é dona de um repertório de respeito no quesito hotelaria de alto padrão. Antes de abrir o Fuso, em 2021, ela passou quatro anos viajando o mundo atrás de referências em destinos paradisíacos como Bali, na Indonésia. “Quis criar um espaço de luxo discreto, sem ostentação e com respeito ao ambiente natural ao redor”, diz Tonietto. “A ideia é atrair um cliente disposto a ‘sumir do mapa’ e relaxar de verdade.”

O layout do hotel ajuda um bocado. Os bangalôs são rodeados por mata nativa e um paisagismo vibrante assinado por Alex Hanazaki, brasileiro considerado referência mundial no assunto. Além da praia a poucos metros, os hóspedes têm piscinas aquecidas e um spa completo à disposição, com amenidades como sauna e massagens. As diárias por ali começam em 3.750 reais, e o marketing costuma ser discreto, como o próprio hotel. “Boa parte dos clientes vem pelo boca a boca”, diz Tonietto, segunda geração de uma família dedicada a negócios no pujante mercado imobiliário do litoral catarinense.

Além do Fuso, ela fundou a Milano Incorporadora, empresa que atua em empreendimentos de alto padrão na cidade. Um dos projetos mais recentes é o UM Milano, um residencial planejado para apenas 20 famílias e que se inspira no Fuso Concept Hotel para oferecer um ambiente de bem-estar. O residencial será entregue em 2027, na Beira-Mar Norte, na região central da capital catarinense. O empreendimento terá certificações LEED e Fitwel, para boas práticas ambientais e de bem-estar. As unidades começam com 231 metros quadrados e saem a partir de 8 milhões de reais. “A intenção é fazer com que o morador se sinta permanentemente em um hotel de alto padrão”, diz Eduarda.