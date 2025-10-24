Pujança no centro do Brasil: um dia para celebrar os negócios de Goiás

Se alguém tivesse parado para fotografar o centro de Goiânia dez anos atrás e repetisse a cena hoje, teria dificuldade para reconhecer a paisagem. A capital de Goiás passou por uma transformação radical nos últimos dez anos: mais de 14 milhões de metros quadrados de novas construções, centenas de canteiros de obras verticais e um mercado imobiliário que hoje movimenta mais de 4 bilhões de reais por semestre. A paisagem urbana mudou; e o clima de prosperidade, também. O novo horizonte da cidade é reflexo de um ciclo de crescimento econômico, empresarial e social que coloca o Centro-Oeste como uma das regiões mais vibrantes do país. Até um World Trade Center, centro empresarial global com presença em mais de 90 países, tem uma unidade por ali.

Aconteceu no World Trade Center Goiânia, no início de outubro, a nova edição do Negócios em Expansão Road Show, evento realizado pela EXAME em parceria com o BTG Pactual Empresas. Mais de 300 empreendedores, investidores e lideranças empresariais se reuniram para discutir o futuro dos negócios no centro do país. E, principalmente, celebrar o momento de expansão vivido por empresas locais. No último Ranking Negócios em Expansão, 15 companhias goianas apareceram entre as que mais crescem no país. É um retrato de um estado que aprendeu a empreender com velocidade, resiliência e senso de oportunidade. A palavra do dia, inclusive, foi “pujança”. “Aqui tudo que abre vai bem. A cidade tem um volume de dinheiro importante”, afirmou o prefeito Sandro Mabel. “Somos o terceiro estado que mais cresce no país. Temos empresários levando negócios para o Brasil inteiro”, disse Cledistonio Salvador, CEO do LIDE Goiás.

Isabela Rovaroto, repórter da EXAME, e João Adibe, CEO da Cimed: “Pra falar com o jovem, temos que ser rápidos” (Eduardo Frazão/Exame)

João Adibe Marques: "Em qual Brasil você quer jogar?"

Entre as histórias que cruzaram o palco, duas chamaram atenção pelo contraste entre disciplina e ousadia. A primeira foi a do empresário João Adibe Marques, CEO do gigante Cimed. Ele trouxe à plateia a mentalidade de quem transformou uma farmacêutica familiar em uma das maiores do Brasil. “A pergunta que o empresário tem que fazer é: em qual Brasil você quer jogar? O de 10 milhões ou o de 190 milhões?” Com o microfone em mãos e a energia de quem conduz uma operação de ritmo acelerado, Adibe descreveu o modelo que fez da Cimed uma máquina de vendas. “O primeiro cliente do nosso produto são os nossos funcionários. Se eles não comprarem a ideia, ninguém compra”, disse. “Por isso temos uma comunicação intensa com o time — com lives três vezes por semana.” Ele também revelou bastidores da entrada do fundo soberano de Singapura (GIC) na sociedade da empresa. “Entendemos que precisávamos dar um passo: ou vendia um pedaço, ou fazia IPO, ou buscava um sócio. Mostramos o que é a Cimed — uma empresa que conhece o Brasil profundo.” Adibe encerrou com uma lição de ritmo e humildade: “Somos uma indústria old school, mas entendemos que, para falar com o jovem, temos que ser rápidos. Eu aprendo com a molecada”. A frase resumiu bem o espírito do evento: o sucesso em Goiânia — e no Brasil — depende tanto de estratégia quanto de adaptação.

Lucas Amorim, diretor de redação da EXAME, Sandro Mabel, prefeito de Goiânia, e Cledistonio Salvador, CEO do Lide Goiás: trio celebrou o bom momento do Centro-Oeste: “Aqui tudo que abre vai bem” (Eduardo Frazão/Exame)

A segunda história de impacto veio do bicampeão olímpico Giovane Gávio. Ele encerrou a noite com uma palestra sobre performance e propósito. No palco, contou a trajetória que começou em Juiz de Fora, no interior de Minas Gerais, quando sonhava em ser piloto de caça, e o caminho que o levou a vestir a camisa da Seleção Brasileira de Vôlei. Gávio falou sobre o conceito de flow, que une corpo, mente e alma, e fez paralelos entre esporte e liderança empresarial. “Os amadores treinam para um dia tentar vencer. Nós treinamos para vencer”, afirmou, e provocou: “Quais são os toques e manchetes das profissões de vocês? O que é básico — e precisa ser bem-feito todos os dias?”. O público reagiu com risos e reflexões, especialmente depois de ele comparar os desafios do dia a dia empresarial com as partidas decisivas contra a Rússia. “Em algum momento vocês vão estar enfrentando os russos por aí. Por isso vocês treinam.”

Robson Hamuche, fundador da Resiliência Humana, Leo Cirino, CMO da EXAME, e Rubens Inácio, fundador e diretor-executivo da TXC: no palco e fora dele, o papo foi sobre propósito, comunicação e expansão (Eduardo Frazão/Exame)

Entre os painéis, o Road Show NEEx Goiânia também deu voz a nomes como Lohran Soares, fundador da Milky Moo, rede de milk shakes que nasceu na capital e hoje soma mais de 700 unidades no país, e Anita Bufaiçal, da Agropatys. Ela lidera um movimento de mulheres do agro e defende a qualidade de vida no campo como fator de retenção de talentos. As empreendedoras Michelle Wadhy e Márcia Queirós, fundadoras da Fast Escova, mostraram como uma dor pessoal — a dificuldade de marcar horário no salão — virou uma rede com quase 400 franquias vendidas e faturamento de mais de 200 milhões de reais. O negócio permite fazer escova sem marcar hora. O secretário estadual César Moura apresentou as iniciativas de qualificação profissional do governo, que já somam 100 milhões de reais investidos, e o executivo Leo Cirino, CMO da EXAME, com os empreendedores Robson Hamuche e Rubens Inácio, resumiu um tema cada vez mais presente: a necessidade de empreendedores se tornarem também comunicadores. “Conteúdo é a nova habilidade universal. O mundo vai se dividir entre quem já produz e quem vai precisar produzir”, disse.

Daniel Giussani, repórter da EXAME, Michelle Wadhy e Márcia Queirós, fundadoras da Fast Escova: a dificuldade de marcar hora no salão virou franquia com mais de 200 milhões de reais de faturamento (Eduardo Frazão/Exame)

De empresários a investidores, de líderes do agro a fundadores de startups, a sensação foi a mesma: Goiânia vive um momento raro de energia e crescimento. Uma cidade que aprendeu a se reinventar — e agora inspira o país com seu novo horizonte. O NEEx Road Show Goiânia teve patrocínio do BTG Pactual Empresas e da Localiza Empresas, além do apoio do World Trade Center Goiânia, PSA Palestras, LIDE Goiás, Amcham, Faje Goiás, Conaje, Hub Goiás e Hub Cerrado.