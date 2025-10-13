Giovane Gávio compartilha lições de resiliência e foco no Road Show NEEx Goiânia

O bicampeão olímpico de vôlei Giovane Gávio participou da primeira edição do Road Show Negócios em Expansão (NEEx) promovido pela EXAME em Goiânia.

O evento, realizado no World Trade Center da capital goiana, no último dia 8 de outubro, reuniu mais de 300 empreendedores, investidores e lideranças empresariais do Centro-Oeste para discutir estratégias de crescimento, inovação, expansão e acesso a capital.

A edição teve o patrocínio do BTG Pactual Empresas, Localiza Empresas, bem como o apoio do World Trade Center Goiânia e PSA Palestras

Na palestra, Gávio abordou sua trajetória pessoal e profissional, enfatizando resiliência, disciplina e foco como pilares essenciais para alcançar resultados de excelência.

Inspiração e início da trajetória

Ele começou recordando a infância em Juiz de Fora, em Minas Gerais, onde sonhava em ser piloto de caça da Força Aérea Brasileira.

A mudança de direção ocorreu inspirada por dois elementos: sua irmã mais velha, Gisele, jogadora de vôlei convocada para a seleção juvenil, e um comercial de televisão que mostrava jogadores da seleção brasileira em ação, com a multidão gritando “Brasil, Brasil, Brasil”.

O jovem decidiu, então, que queria seguir o caminho do vôlei.

“Se minha irmã consegue, eu também posso”, relatou Gávio, cuja palestra é agenciada pela PSA, ao destacar o papel da inspiração inicial para despertar a paixão pelo esporte.

O jogador explicou que a clareza do objetivo é fundamental para gerar paixão e dedicação.

Essa clareza se manifestou quando se mudou para São Paulo para ingressar na Casa do Atleta, etapa decisiva da transição do amadorismo para o profissionalismo.

A mudança exigiu resiliência, incluindo o apoio da mãe, que o incentivou a seguir a carreira mesmo com a distância da família.

No novo ambiente, Gávio precisou se destacar entre 23 jovens com habilidades físicas semelhantes e superar as falhas técnicas identificadas pelo técnico, especialmente no saque e na manchete.

Para aprimorar sua técnica, ele dedicou horas de treino intensivo, seguindo os ensinamentos de um técnico japonês que enfatizava que o sucesso não depende apenas da força, mas da execução correta do movimento.

A transição para o profissionalismo

O trabalho envolvia horas de prática, reforço da base física com exercícios isométricos diários e atenção aos fundamentos essenciais do voleibol. Gávio reforçou que essa base sólida — toque, manchete e saque — garante estabilidade e permite crescer mesmo diante de mudanças e desafios inesperados.

Ele provocou a plateia: “Quais são os toques e manchetes das profissões de vocês? Estão fortes neles todos os dias?”

O bicampeão também destacou a importância da mentalidade profissional. Ele explicou que o amador treina para “tentar vencer”, enquanto o profissional treina para vencer.

Isso significa transformar cada dia em oportunidade de desenvolvimento, utilizar os momentos de dor e cansaço para fortalecer-se e criar uma sensação de merecimento baseada na preparação.

Gávio contou experiências internacionais, como sua passagem pelo campeonato italiano, onde recebia bolas decisivas como estrangeiro e precisava aprender a tomar decisões sob pressão, consolidando sua capacidade de entrega e adaptação.

O conceito de Flow

Outro ponto central da palestra foi o conceito de Flow, que relaciona corpo, mente e alma. Para o corpo, Gávio enfatizou sono adequado, alimentação equilibrada e exercícios diários de 20 minutos.

Para a mente, recomendou estudo, meditação e aprendizado contínuo. Para a alma, indicou manter energia positiva, se cercar de pessoas boas e evitar ambientes negativos.

A metáfora da correnteza ilustrou o conceito: colocar água na corrente aumenta o fluxo e a velocidade para atingir os objetivos, enquanto escolhas negativas podem secar o movimento.

Gávio também abordou a influência de mentores e líderes em sua trajetória. Técnicos como Bernardinho e Zé Roberto mostraram a importância da melhoria contínua, da inovação e da condução das pessoas ao acerto.

A liderança, segundo ele, exige presença ativa, esforço conjunto e atenção às capacidades individuais da equipe.

Ele destacou que o sucesso não depende apenas de talento, mas da disciplina diária, do desenvolvimento técnico e do engajamento com o grupo.

A palestra incluiu exemplos concretos da carreira do atleta: a convocação para a Seleção Brasileira aos 18 anos, os treinos intensivos na Itália, a adaptação à pressão de partidas decisivas e o cuidado com o corpo para manter a performance.

Pós-carreira e propósito

Todos esses episódios foram usados para mostrar a necessidade de foco, resiliência e disciplina no dia a dia profissional, aplicáveis tanto no esporte quanto nos negócios.

Gávio também falou sobre o pós-carreira e o conceito de merecimento. Ele enfatizou que renúncias, como a distância da família e os sacrifícios pessoais, devem ser honradas com dedicação total ao trabalho e às responsabilidades diárias.

A excelência, segundo ele, transcende a conquista material e envolve impacto e influência positiva sobre outras pessoas. “O meu melhor com o melhor dele sempre vai ser melhor”, disse, resumindo a importância do trabalho em equipe para resultados sustentáveis.

Durante a palestra, o público interagiu com Gávio, refletindo sobre suas próprias carreiras e os desafios de manter consistência e disciplina.

O atleta mostrou que transformar inspiração em resultados concretos depende de dedicação, treino constante, desenvolvimento de fundamentos e capacidade de resolver problemas sob pressão.

Ele também reforçou que atenção ao corpo, à mente e à alma permite sustentar a performance a longo prazo e criar um ciclo de crescimento e aprendizado contínuo.

Além de Giovane Gávio, o Road Show NEEx Goiânia reuniu mais de 300 empreendedores, investidores e líderes empresariais da região.

A programação contou com nomes como João Adibe, CEO da Cimed, Lohran Soares, fundador da Milky Moo, Anita Bufaiçal, do AgroPaty’s, e o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel, que discutiram expansão, inovação e desenvolvimento econômico local.