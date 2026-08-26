NEEX chega à 5ª edição com recorde e 1.872 empresas reconhecidas desde 2022

O EXAME Negócios em Expansão chega à quinta edição, em 2026, batendo recordes depois de reconhecer, ao longo de cinco anos, empresas das cinco regiões do Brasil. Criado para mapear os negócios de pequeno e médio porte que mais crescem no país, o NEEX se consolidou como o maior prêmio para empreendedores do Brasil — e como um retrato de quem consegue avançar mesmo diante dos solavancos da economia brasileira.

Desde 2022, o prêmio selecionou 1.872 empresas de 26 unidades da federação. São negócios que cresceram em meio aos juros a dois dígitos, ao cipoal tributário e a outros obstáculos do ambiente de negócios brasileiro. De empresas de tecnologia de São Paulo a negócios ligados ao agronegócio em Goiás, o ranking acompanhou diferentes polos de crescimento e mostrou como o empreendedorismo vem se espalhando para além dos centros econômicos tradicionais.

A edição de 2026 dá uma nova dimensão a esse movimento. Neste ano, 838 empresas enviaram seus balanços financeiros para análise da PwC Brasil, 15% a mais do que em 2025 e o maior número desde a criação do prêmio. Do total, 491 cumpriram os critérios técnicos para entrar no ranking, 21 a mais do que no ano passado.

O crescimento ocorre num ambiente que continua impondo obstáculos a quem quer ganhar escala. Ainda assim, a expansão das participantes levou o prêmio a criar uma nova faixa de receita em 2026 e ampliou o tamanho financeiro do grupo analisado.

As empresas selecionadas para o NEEX 2026 somaram 42 bilhões de reais em receita líquida em 2025, alta de 32% sobre a edição anterior. O valor é quatro vezes a soma das receitas anuais das 205 empresas escolhidas na estreia do ranking, em 2022.

Um prêmio que cresceu junto com as empresas

Criado em 2022 pela EXAME em parceria com o BTG Pactual Empresas (do mesmo grupo de controle da EXAME), o ranking EXAME Negócios em Expansão usa um critério central para ordenar as empresas: o crescimento da receita operacional líquida no ano anterior.

A lógica busca colocar lado a lado negócios em portes e estágios de maturidade semelhantes. Quanto maior a expansão da receita dentro de cada categoria, melhor a posição no ranking.

A inscrição é gratuita e voluntária. Para participar, porém, não basta informar quanto a empresa faturou. Entre os critérios técnicos estão a apresentação de demonstração contábil crível e assinada por um profissional de contabilidade e, na edição de 2026, receita líquida superior a 2 milhões de reais em 2025.

O aumento das inscrições também mudou a estrutura do prêmio. Pela primeira vez, o anuário passou a analisar separadamente empresas com receita entre 600 milhões e 1 bilhão de reais. A nova categoria permite acompanhar negócios que cresceram desde as primeiras edições e já operam em outra escala.

De 205 para 491 empresas selecionadas

O avanço do NEEX aparece na comparação com sua estreia. Em 2022, 205 empresas foram selecionadas. Cinco edições depois, são 491.

Ao longo desse período, a organização do prêmio analisou inscrições de negócios espalhados pelo país e 1.872 empresas cumpriram os requisitos para entrar em pelo menos uma edição do ranking. Elas representam 67% das inscrições analisadas.

A distribuição geográfica ajuda a mostrar onde esse crescimento empresarial está mais concentrado — e onde novos polos começam a aparecer.

As empresas selecionadas vieram de 26 unidades da federação e das cinco regiões brasileiras. O Acre é o único estado que ainda não teve um representante no NEEX.

São Paulo lidera, mas novos polos ganham espaço

São Paulo concentra a maior parcela das empresas que passaram pelo ranking. Em cinco edições, foram 836 negócios paulistas, equivalentes a 44,7% do total.

A participação supera o peso do estado na economia brasileira. São Paulo responde por cerca de 31% do PIB do país.

Santa Catarina apresenta uma diferença ainda maior entre presença no NEEX e participação na economia. O estado colocou 206 empresas no ranking desde 2022, ou 11% das selecionadas, mais que o dobro de sua fatia de aproximadamente 5% da riqueza nacional.

Minas Gerais, com 188 empresas, Paraná, com 144, e Rio de Janeiro, com 112, completam os cinco estados com mais representantes ao longo da história do prêmio.

Mas parte da mudança aparece fora desse eixo.

Goiás, um dos centros do agronegócio brasileiro, tinha quatro empresas no ranking em 2022. Em 2026, são 11. No Ceará, a participação passou de uma empresa na primeira edição para 16 neste ano.

Os números ainda estão distantes dos observados nos maiores centros econômicos, mas indicam uma ampliação da origem geográfica das empresas que conseguem chegar ao ranking.

Tecnologia concentra um quarto das empresas

A história das cinco edições também mostra quais setores mais produziram empresas em expansão.

Pelo regulamento do NEEX, cada participante escolhe o segmento que melhor representa sua atividade principal entre 22 eixos econômicos inspirados no Melhores e Maiores, anuário da EXAME dedicado aos grandes grupos empresariais brasileiros.

Tecnologia lidera com 466 inscrições acumuladas, quase 25% do total.

Na sequência aparecem Serviços, com 348; Educação e Saúde, com 158; Atacado e Varejo, com 117; Alimentos e Bebidas, com 95; Capital Humano, com 80; e Serviços Financeiros, com 78.

O retrato construído desde 2022 mostra duas dimensões do empreendedorismo brasileiro. A primeira é a concentração: São Paulo e tecnologia continuam ocupando uma parcela desproporcional do ranking. A segunda é a diversificação: empresas das cinco regiões já passaram pelo NEEX, enquanto estados como Goiás e Ceará ampliam sua presença.

Na quinta edição, o recorde de inscrições aumenta a amostra desse movimento. Mais do que identificar quem cresceu em um determinado ano, os cinco anos do EXAME Negócios em Expansão permitem acompanhar onde, em quais setores e em que escala estão surgindo os negócios que conseguem avançar num ambiente econômico que continua impondo barreiras ao crescimento.