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Censo Neex: o que pensam os empreendedores por trás das empresas que mais crescem no país

Conheça a visão dos empresários e empresárias sobre futuro dos negócios, inteligência artificial e saúde mental

(Arte/Exame)

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Daniel Giussani
Daniel Giussani

Repórter de Negócios

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 21h00.

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O que pensam os CEOs das empresas que mais crescem no Brasil? Como usam inteligência artificial? Quais redes sociais priorizam? O que mais tira o sono deles? E a terapia, está em dia?

Os fundadores e líderes das empresas selecionadas no Ranking EXAME Negócios em Expansão responderam a uma pesquisa online sobre seus hábitos pessoais, estratégias de crescimento e como estão implementando a IA nas suas empresas.

Por exemplo: um quarto deles já está desenvolvendo as próprias soluções de inteligência artificial. E dois de cada três empreendedores já pensaram em diminuir o ritmo de trabalho para preservar a saúde física e mental. A seguir, os principais achados do censo que revela o que move (e o que trava) os protagonistas do empreendedorismo brasileiro.

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