Censo Neex: o que pensam os empreendedores por trás das empresas que mais crescem no país

O que pensam os CEOs das empresas que mais crescem no Brasil? Como usam inteligência artificial? Quais redes sociais priorizam? O que mais tira o sono deles? E a terapia, está em dia?

Os fundadores e líderes das empresas selecionadas no Ranking EXAME Negócios em Expansão responderam a uma pesquisa online sobre seus hábitos pessoais, estratégias de crescimento e como estão implementando a IA nas suas empresas.

Por exemplo: um quarto deles já está desenvolvendo as próprias soluções de inteligência artificial. E dois de cada três empreendedores já pensaram em diminuir o ritmo de trabalho para preservar a saúde física e mental. A seguir, os principais achados do censo que revela o que move (e o que trava) os protagonistas do empreendedorismo brasileiro.