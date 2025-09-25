MM 2025: Isa Energia equilibra investimentos bilionários com rentabilidade acima da média

Perto de outras empresas do ranking, a receita da Isa Energia pode ser considerada modesta. A companhia faturou 7,97 bilhões de reais em 2024, pequena fração do que a distribuidora de combustível Vibra, segunda colocada, registrou no período — 172,27 bilhões. Mas é justamente o crescimento nessa linha do resultado que a diferenciou e a colocou no topo da lista. São poucas no setor de energia que conseguem um aumento de quase 29% na receita de um ano para o outro, além de manter a margem líquida na casa dos 40%.

A companhia já teve muitos nomes: foi Transmissão Paulista, nos tempos de estatal, Isa CTEEP, depois de privatizada e controlada pela colombiana Interconexión Eléctrica, e assumiu a alcunha de Isa Energia no ano passado. Mesmo sendo a responsável pela transmissão de 95% da energia que abastece o estado mais rico do país, a empresa decidiu adotar um nome de apelo nacional. Afinal, a Isa despontou em leilões da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), arrematando concessões em outros estados brasileiros.

Executivo à frente da Isa Energia, Rui Chammas tem a missão de cumprir com os investimentos da empresa, que bateram recorde em 2024 e preveem aportes de mais 13 bilhões de reais nos próximos quatro anos e meio, em projetos greenfield e manutenção e melhoria da rede instalada. Com o desafio de conciliar esse capex contratado a uma política de dividendos que prevê distribuição mínima de 75% do lucro ao acionista.

“Não vamos ter nenhuma cautela por causa do cenário macroeconômico. Nossos projetos são de longa duração, evoluem ao longo do tempo e são necessários no Brasil. Não podemos deixar de investir por causa dos juros altos que vivemos hoje”, afirma o CEO.

Atualmente, a Isa Energia também é considerada uma das empresas mais sustentáveis do país. Destaca-se pelo projeto pioneiro que armazena, em larga escala, energia de transmissão em baterias. Essa tecnologia é considerada essencial para dar impulso à transição energética, já que pode ser integrada às fontes eólica e solar.