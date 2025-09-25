A força da indústria: um ensaio com fábricas incríveis instaladas no Brasil

O avanço da inteligência artificial e o tarifaço são ameaças onipresentes. Os juros altos, também. Mas as maiores indústrias do Brasil mostram que a combinação entre inovação e adaptabilidade ajuda a navegar mares revoltos. Nas próximas páginas, o olhar da EXAME sobre algumas das mais competitivas fabricantes brasileiras

EMBRAER

Receita(1): R$ 35.424.174 | Lucro líquido(1): R$ 1.923.831 | Patrimônio líquido(1): R$ 20.710.908 | Ativo total(1): R$ 73.219.718

A Embraer tem cinco fábricas no Brasil e duas nos Estados Unidos, e acabou de passar por um novo teste de fogo. A isenção de tarifas adicionais de 40% para aviões evitou uma revisão geral nos negócios. E manteve o bom momento — em 2024, entregou um recorde de 73 aeronaves, e nos últimos 12 meses as ações valorizaram 68%. A meta é ambiciosa: crescer 50% em cinco anos e chegar a 10 bilhões de dólares de receita.

(1) Valores base 2024.

WEG

Receita(1): R$ 37.986.941 | Lucro líquido(1): R$ 6.318.763 | Patrimônio líquido(1): R$ 23.125.217 | Ativo total(1): R$ 41.489.701

Weg: 60.000 motores elétricos por dia (Leandro Fonseca /Exame)

A fabricante de motores catarinense tem 66 fábricas em 18 países, 18 delas no Brasil. Todos os dias suas unidades produzem 60.000 motores elétricos. Entre tantas marcas importantes em seus 64 anos de história, a companhia se orgulha de nunca ter fechado uma planta industrial. As mais recentes ameaças são o tarifaço e o rearranjo econômico global — desde o pico, em janeiro, as ações da companhia acumulam queda de 35%.

(1) Valores base 2024.

RIACHUELO (GUARARAPES CONFECÇÕES)

Receita(1): R$ 9.634.207 | Lucro líquido(1): R$ 235.138 | Patrimônio líquido(1): R$ 5.403.620 | Ativo total(1): R$ 13.633.267

Riachuelo: maior fábrica de roupas da América Latina (Leandro Fonseca /Exame)

Na maior fábrica de roupas da América Latina, em Extremoz (RN), 9.000 pessoas produzem todos os meses 4 milhões de peças para a Riachuelo. O percentual de produção própria está em alta, e bateu 40% das roupas vendidas em suas 425 lojas. “A fábrica é nosso diferencial competitivo”, diz André Farber, que desde maio de 2023 comanda a tradicional companhia, criada em 1947.

(1) Valores base 2024.

MASSEY FERGUSON

Massey Fergusson: há 64 anos no Brasil (Leandro Fonseca /Exame)

Com 178 anos de história, a fabricante de equipamentos agrícolas americana Massey Ferguson aposta fortemente no Brasil, onde está há 64 anos. Por aqui, tem quatro fábricas: nas cidades gaúchas de Canoas, Ibirubá e Santa Rosa, e na paulista Mogi das Cruzes. O Brasil é o único país a ter até três safras por ano e continua ampliando sua área agricultável, o que torna o mercado estratégico para vender colheitadeiras, tratores e pulverizadores.

NATURA

Receita(1): R$ 24.089.804 | Lucro líquido(1): - R$ 8.929.680 | Patrimônio líquido(1): R$ 15.671.587 | Ativo total(1): R$ 37.133.423

Natura: inovação focada em ingredientes nacionais (Leandro Fonseca /Exame)

A tradicional fabricante de cosméticos está em meio a uma reestruturação, que inclui a venda de marcas como The Body Shop e Aesop — e Avon Internacional, a próxima na fila. A estratégia será apostar nos produtos feitos nas fábricas de São Paulo e do Pará, com inovação focada em ingredientes nacionais. É um diferencial que fez da empresa um gigante — e, aposta a Natura, será essencial para o futuro.

(1) Valores base 2024.

VULCABRAS

Receita(1): R$ 3.058.760 | Lucro líquido(1): R$ 569.867 | Patrimônio líquido(1): R$ 2.110.339 | Ativo total(1): R$ 2.993.308

Fábrica de calçados da Vulcabras na cidade de Perobé, no Rio Grande do Sul (Leandro Fonseca /Exame)

A companhia de calçados criada em 1952 virou um exemplo de fabricante adaptada a um mundo incerto. Mantém um centro de inovação no Rio Grande do Sul, uma fábrica de solados e chinelos na Bahia e uma planta de calçados no Ceará, responsável por 100.000 pares por dia. Saem dali os populares tênis da Olympikus, que chegam a custar 1.000 reais. A produção própria ajuda a acelerar em qualquer cenário.

(1) Valores base 2024.

AURORA COOP

Aurora: proteína animal para cerca de 80 países (Leandro Fonseca /Exame)

A Cooperativa Aurora é o terceiro maior grupo agroindustrial de proteína animal do Brasil. Todos os dias, abate 1,3 milhão de frangos e 32.000 suínos em 19 unidades. As plantas são abastecidas por 87.000 famílias cada vez mais preocupadas com o bem-estar animal, parte de um programa que já recebeu 1,4 bilhão de reais. Ajuda a abrir mercados: a Aurora exporta para cerca de 80 países.