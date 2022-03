Já Entendi: desafio pessoal motivou criação de negócio de R$ 4 milhões

Um desafio pessoal abriu as portas do empreendedorismo para Gladys Mariotto, uma paulistana radicada em Curitiba. Diagnosticada com TDAH, um distúrbio de déficit de atenção que acomete mais de 2 milhões de pessoas no Brasil, ela foi incapaz de aprender do jeito tradicional. A primeira graduação dela, em artes, foi somente aos 36 anos, na virada dos anos 2000.

Tudo isso motivou a empreendedora a criar um método de ensino focado em explicar tudo tim-tim por tim-tim, e várias vezes. “O sistema me manteve motivada, mesmo tendo de conciliar três graduações e a criação de um filho”, diz. Em 2012, a ideia deu origem à Já Entendi, uma startup de recursos humanos dedicada a treinamentos em companhias.

Em dez anos, a empresa já treinou mais de 1 milhão de profissionais de companhias como Alpargatas, Eudora e Natura. Agora a intenção é atender clientes em novos setores. “Vamos faturar 4 milhões de reais neste ano”, diz.