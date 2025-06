45 minutos de spinning: o esporte preferido de Rogério Barreira para queimar um combo do McDonald's

As manhãs de Rogerio Barreira, presidente da divisão Brasil da Arcos Dorados, começam com música alta e exercícios de alta intensidade nas aulas de ­spinning. Depois de tentar outras modalidades, a bicicleta indoor foi a atividade que o executivo encontrou para manter a saúde física e o equilíbrio mental em dia. “Comecei a praticar esportes na escola, com educação física. Tudo o que usa bola eu joguei, basquete por causa da minha altura, futebol. Mas sempre fui ruim em todos”, lembra Barreira.

Depois de deixar a escola e entrar no mercado de trabalho, inicialmente como atendente no McDonald’s, o tempo para atividades físicas diminuiu, mas a necessidade de cuidar do corpo e da mente aumentou.

“O trabalho acaba consumindo todo o meu tempo, mas para mim era importante ter uma atividade física. Decidi correr e descobri que prefiro exercícios aeróbicos, são os que mais impactam, os que tenho prazer em fazer.” Apesar de gostar da corrida por sua praticidade, as viagens constantes e a agenda apertada dificultavam a continuidade: “Você para, depois volta, e demora até transformar em prazer de novo.”

Foi quando o spinning entrou na rotina de Barreira. Indicado por um amigo da academia, a atividade o conquistou pela combinação de ritmo, música e intensidade.

“Fiz uma aula experimental com música e vários movimentos, até flexão, um negócio ritmado, interessante. Fiz a segunda, a terceira aula e falei: ‘Caramba, é isso que eu quero’.” Para ele, o spinning é mais do que exercício, é um momento de concentração e relaxamento. “Você tem de prestar atenção na música, no ritmo. O cérebro não para, mas os problemas ficam mais suaves, mais tranquilos. O spinning faz parte da minha vida, é uma disciplina. Se eu não fizer, parece que falta algo.”

Barreira destaca a vantagem do exercício para a queima calórica, especialmente em relação à corrida. “Em 45 minutos você queima pelo menos 600 calorias, o equivalente a um combo do McDonald’s. Você pode comer um combo, fazer 45 minutos de spinning e ainda tomar uma casquinha depois.” Além disso, o impacto do exercício para o corpo é menor. “Se eu tiver de escolher entre correr e pedalar, prefiro o spinning, pois tem muito menos desgaste e maior gasto calórico.”

O ritmo da aula, no clube em que é sócio, sempre acompanhado por música, é o que mantém sua motivação e seu engajamento. “O professor dá o tom, você levanta, senta, faz flexão na bicicleta, está sempre pedalando. A música vai aumentando o ritmo e você aumenta junto, rompendo seu limite, sempre tentando se superar. É gostoso, 45 minutos passam rápido.” Para Barreira, o segredo está em se divertir e se envolver no processo. “Pode ter funk, pop, música clássica; o que importa é a batida que te leva adiante.”

Para manter a disciplina, ele reserva um horário fixo pela manhã, das 6 às 9 horas. “Não marco reuniões nesse horário, organizo meu dia para isso. Quando estou viajando, adapto com caminhada ou academia próxima, mas esse período é meu. Se não fizer, me sinto estranho, como se faltasse algo.” Ele explica que disciplina e concentração são lições que leva do esporte para o trabalho. “O spinning exige foco, você tem de estar presente, ouvir a batida, controlar a respiração, superar seus limites. Essa concentração ajuda muito na minha rotina profissional.”

Barreira também faz musculação três vezes por semana para complementar o condicionamento físico. A continuidade e o compromisso são fatores que ele reforça como essenciais para quem quer começar. “Tem de ter seu horário, saber que o começo é difícil, mas começar pelo que você gosta. Se gosta de spinning, comece por ele. Para mim, isso virou um momento de prazer, de relaxamento, um presente que me dou para mim. A companhia apoia e incentiva, porque quem está bem fisicamente e mentalmente faz um trabalho melhor. Isso não é só papo, é prática, porque os líderes fazem também.”

Há 41 anos trabalhando na Arcos Dorados, Barreira lidera mais de 70.000 funcionários em 1.186 lojas no país. O executivo compartilha um episódio curioso que ilustra sua dedicação ao spinning: “Uma vez, numa aula, uma colega caiu da bicicleta. Gritei, mas ela estava do meu lado. Eu mesmo pensei: ‘Como alguém cai da bicicleta?’ Para mim seria impossível, meu foco nessa hora é total”.

* Agradecimento ao ATC ­— Alphaville Tênis Clube