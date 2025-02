4 estradas incríveis no Brasil para testar carros em diferentes tipos de terreno

Explorar o Brasil por terra é uma experiência que vai além do destino. As estradas do país oferecem cenários deslumbrantes, desafios de pilotagem e trajetos que merecem ser vividos com o carro certo. Do conforto em rodovias de longa distância à robustez necessária para enfrentar trechos alagados, selecionamos quatro roteiros imperdíveis e os carros ideais para cada um deles.

[Mato Grosso]

Transpantaneira

Ford F-150 (Ford/Divulgação)

Cruzando uma das regiões mais ricas em biodiversidade do mundo, a Transpantaneira liga Poconé a Porto Jofre e percorre 137 quilômetros de estrada de terra no coração do Pantanal Mato-Grossense. Entre os meses de outubro e março, período de chuvas intensas, parte do trecho pode ficar alagada — exigindo um carro capaz de enfrentar desafios extremos. A picape Ford F-150 é a resposta. Equipada com um motor V8 5.0 de 405 cv e torque de 56,7 kgfm, a picape domina qualquer terreno. A tração 4x4, com opções high, low ou automática, e o bloqueio do diferencial eletrônico garantem desempenho superior em solos difíceis. Apesar da robustez, o interior traz acabamento de luxo e tecnologia de ponta, combinando resistência e conforto. Preço: a partir de 519.990 reais.

[São Paulo]

Circuito das Águas Paulistas

Lexus RX 450h+ (Lexus/Divulgação)

Águas termais, esportes radicais em rios e voos panorâmicos de parapente. O Circuito das Águas Paulistas, formado por nove cidades a cerca de 130 quilômetros de São Paulo, combina relaxamento e aventura. Para chegar até a região, uma das melhores opções é a Rodovia dos Bandeirantes, trecho ideal para testar o tecnológico Lexus RX 450h+. O SUV híbrido une um motor 2.5 a gasolina a dois motores elétricos — um para cada eixo —, proporcionando um desempenho ágil, especialmente em ultrapassagens. O modelo também oferece teto panorâmico, persianas retráteis nas portas traseiras, ar-condicionado de três zonas e uma central multimídia de 14 polegadas com comando por voz. O volante, revestido em couro e madeira, reforça o conforto na estrada. Preço: 609.990 reais.

[Bahia, Sergipe e Alagoas]

Linha verde

Mitsubishi Eclipse Cross (Mitsubishi/Divulgação)

Entre Salvador e Maceió, a estrada se desdobra por algumas das mais belas praias do Brasil. Oficialmente, a Linha Verde percorre o litoral baiano, mas vale estender o trajeto pelos estados de Sergipe e Alagoas, somando quase 600 quilômetros de paisagens paradisíacas à beira-mar. Para essa viagem, o Mitsubishi Eclipse Cross Rush se destaca pelo conforto e dirigibilidade. O modelo oferece volante com ajuste de altura e de profundidade, comando de áudio e piloto automático, além de um raio de giro de 5,3 metros, facilitando manobras em vilarejos e estacionamentos apertados. Com porta-malas de 473 litros, acomoda com folga bagagens para dias de estrada. Preço: a partir de 169.990 reais.

[Paraná]

Estrada da Graciosa

Renault Megane (Renault/Divulgação)

Durante décadas, a Estrada da Graciosa foi a única ligação entre Curitiba e o litoral do Paraná. Hoje, preservada no coração da Serra do Mar, a via histórica serpenteia um dos trechos mais exuberantes da Mata Atlântica, com curvas sinuosas e velocidade reduzida — um convite para apreciar a paisagem sem pressa. O Renault Megane E-Tech, 100% elétrico, é o modelo ideal para esse trajeto. Com autonomia de 337 quilômetros, percorre tranquilamente os 40 quilômetros da estrada e ainda aproveita as descidas para regenerar a bateria por meio das frenagens. Em relação aos hatches tradicionais, oferece mais espaço e ergonomia para os passageiros traseiros, graças à nova plataforma e à bateria mais fina. Preço: a partir de 279.900 reais.