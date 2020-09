Otimismo — com mudança

Como será o consumo pós-pandemia? Esse é um dos temas de discussão do Global Retail Show 2020, maior evento virtual sobre varejo do mundo, que será realizado pela consultoria Gouvea de 13 a 19 de setembro. Para embasar as discussões, a consultoria ouviu 5.000 consumidores de 17 países e descobriu que o otimismo predomina na visão dos compradores.

“O consumidor que emerge da pandemia tem uma perspectiva mais positiva, mas com uma demanda de que marcas, negócios, lojas e canais ofereçam mais do que uma venda com excelência”, diz Marcos Gouvêa de Souza, sócio da consultoria. “Eles cobram um compromisso com o futuro.”