Melhores e Maiores 2021: confira o ranking das maiores empresas do país

Em maior ou menor proporção, o desafio estava colocado para todos: como assegurar resultado em um ano marcado pelas profundas mudanças sociais e econômicas provocadas pela pandemia. O balanço final é mais positivo do que os prognósticos. As 627 empresas que estão na lista das MELHORES E MAIORES­ apresentaram crescimento médio de 9,17% em 2020. Considerado o efeito da inflação, o crescimento real foi de 4,47%. Juntas, representaram 3,6 trilhões de reais em receita.

O segmento que melhor performou em 2020 foi o de Mineração, que neste ano contou com oito empresas no ranking e crescimento médio de 41,42%. A receita total do setor ficou em 156 bilhões de reais. O Agronegócio teve 31 companhias na lista, com uma receita combinada de 234 bilhões de reais e crescimento médio de 31,55%. O segmento de Alimentos e Bebidas, também com 31 empresas, apresentou taxa de crescimento um pouco inferior, de 29,23%. Mas é o que apresenta a maior receita total, com 580 bilhões de reais.

A maior companhia do país ainda é a Petrobras, com 272 trilhões de receita. Em comum, as empresas brasileiras deixam como legado lições de resiliência — e números além da expectativa.