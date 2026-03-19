Revista Exame

Após burnout, ela criou uma fintech focada em empreendedores negros

Depois de ver empreendedores negros sem acesso a crédito, Fernanda Ribeiro criou a Conta Black

Fernanda Ribeiro e Sergio All, fundadores da Conta Black: fintech amplia oferta de crédito e educação financeira para empreendedores (Leandro Fonseca/Exame)

Fernanda Ribeiro e Sergio All, fundadores da Conta Black: fintech amplia oferta de crédito e educação financeira para empreendedores (Leandro Fonseca/Exame)

Laura Pancini
Laura Pancini

Repórter

Publicado em 19 de março de 2026 às 06h00.

Filha mais nova de uma família de sete mulheres, a paulistana Fernanda Ribeiro começou a carreira no setor de aviação, mas decidiu mudar de rumo após um episódio de burnout.

Ao se aproximar do empreendedorismo, passou a estudar finanças e percebeu um problema recorrente: muitos pequenos negócios — sobretudo de empreendedores negros — nem sequer tinham conta bancária ou acesso a crédito.

Com Sergio All, Ribeiro criou a Conta Black, fintech focada na população negra e periférica. Hoje à frente da empresa como CEO, ela aposta em ampliar a oferta de produtos financeiros e educação financeira para pequenos empreendedores.

“O mercado financeiro ainda é formado por homens brancos mais velhos. Eu sou o oposto desse perfil”, diz. Para 2026, a estratégia inclui novas linhas de crédito, com expectativa de aumentar a receita em cerca de 40%.

Acompanhe tudo sobre:1285
Próximo

Mais de Revista Exame

No auge da empresa, esta CEO vai precisar desacelerar — por um bom motivo

Com a IA, o futuro é semana que vem, diz o estrategista de inovação Neil Redding

Da Venezuela ao Irã, Trump liga o modo ataque e aumenta incerteza global

Crescer nem sempre é escalar

Mais na Exame

Mundo

Guerra no Irã cria embate entre nomes da oposição a Trump nos EUA

Mercados

Petróleo passa dos US$ 116 após Irã atacar usina de gás no Catar

Revista Exame

No auge da empresa, esta CEO vai precisar desacelerar — por um bom motivo