Após burnout, ela criou uma fintech focada em empreendedores negros

Filha mais nova de uma família de sete mulheres, a paulistana Fernanda Ribeiro começou a carreira no setor de aviação, mas decidiu mudar de rumo após um episódio de burnout.

Ao se aproximar do empreendedorismo, passou a estudar finanças e percebeu um problema recorrente: muitos pequenos negócios — sobretudo de empreendedores negros — nem sequer tinham conta bancária ou acesso a crédito.

Com Sergio All, Ribeiro criou a Conta Black, fintech focada na população negra e periférica. Hoje à frente da empresa como CEO, ela aposta em ampliar a oferta de produtos financeiros e educação financeira para pequenos empreendedores.

“O mercado financeiro ainda é formado por homens brancos mais velhos. Eu sou o oposto desse perfil”, diz. Para 2026, a estratégia inclui novas linhas de crédito, com expectativa de aumentar a receita em cerca de 40%.