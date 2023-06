Degustação digital: como a Evino se divide entre os ambientes online e físico

Uma década atrás, quando o brasileiro ainda encarava o varejo online com certa desconfiança, a venda de vinhos era exclusividade das lojas físicas — o único player digital do setor focava o clube de assinaturas. Foi naquele cenário, em 2013, que a Evino se lançou como um e-commerce disposto a democratizar o acesso e facilitar a escolha de rótulos, aliando curadoria de especialistas e excelência no atendimento.

De lá para cá, o varejo online amadureceu em todos os segmentos, e comprar vinhos, pela web ou por aplicativos mobile, entrou para a rotina do brasileiro — sobretudo durante a pandemia, quando o setor cresceu de forma ainda mais acelerada. O desafio, agora, é ir além. O consumidor quer mais do que produtos. Busca experiências e um relacionamento caloroso que só o mundo físico pode oferecer.

Nos novos espaços do universo phygital, a loja deixa de ser um cenário expositivo para tornar-se um ambiente que proporciona múltiplas experiências relacionadas à essência da marca. Se o assunto é vinho, o cliente pode participar de degustações e passear por vinícolas do mundo inteiro usando óculos de realidade virtual. Pode interagir com amigos e estabelecer novas amizades durante uma partida de jogo de tabuleiro. Pode fazer parte de vivências das mais variadas naturezas, como workshops sobre harmonização entre comida e vinhos. Pode exercitar o olfato em rodas de aromas, criar o próprio blend e personalizar garrafas para presentear.

Nada impede que a expertise digital também faça parte dessa estratégia. Afinal, a jornada phygital permite oferecer ao consumidor o melhor dos dois mundos. As prateleiras de um espaço phygital, por exemplo, são infinitas — todo o portfólio, com o dinamismo dos lançamentos e promoções, fica à disposição de quem vai até a loja física. Basta escolher na tela e pedir para que as garrafas sejam entregues em casa. Para acessar informações sobre os produtores e regiões, é só procurar uma estação de realidade aumentada. Dados e ferramentas de inteligência digital atuam como alicerces do Customer Relationship Management (CRM), fazendo com que a comunicação com o cliente seja cada vez mais assertiva.

Ao mesmo tempo, o diálogo se estreita em ambientes agradáveis, através de um atendimento personalizado e qualificado, que faz com que o cliente se sinta acolhido e aprofunde o vínculo com a marca. Quem ousa furar a bolha do digital pode se surpreender com um bem-vindo efeito colateral: a conquista de novas faixas etárias, novos públicos, novos padrões de consumo.

Nessa amarração entre os mundos físico e digital se concentra grande parte dos investimentos da Evino daqui para a frente. Já sob o guarda-chuva do Víssimo Group, inauguramos três unidades desde janeiro deste ano e projetamos inaugurar mais dez até o fim de 2023.

O importante é que os clientes, através de todos os canais disponíveis, possam desfrutar a eficiência, praticidade e comodidade. Não importa onde ele prefira estar e comprar.