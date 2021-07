A nova rotina do CEO do Google Brasil

Fabio Coelho, presidente do Google no Brasil, vê no equilíbrio o segredo para trabalhar de casa. “O desafio de qualquer liderança é tensionar a organização mantendo o bem-estar. Mas tem de ser positivo, tem de saber o nível para obter resultado e impacto”, disse de seu escritório em casa, no bairro do Morumbi, em São Paulo, de onde passou a trabalhar diariamente diante da pandemia.

O Google foi uma das primeiras empresas a enviar seus funcionários para o trabalho remoto, em março do ano passado. Houve um estabelecimento de rotina, com semanas para focar os clientes ou dias sem reunião, por exemplo.

A empresa também flexibilizou horários de almoço e deu auxílios para a compra de material de escritório e subsídio para alimentação.

Foi instituída também uma licença para funcionários que precisassem cuidar da família. “As pessoas estão buscando um abraço, e damos isso na forma de reconhecimento e valorização”, afirma Coelho.

