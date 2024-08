O potencial transformador da Sabesp

Em meio à enorme polarização que toma conta do ambiente político no Brasil e no mundo, a cobertura da EXAME tem sido cada vez mais desafiadora. Afinal, o que há de relevante no embate entre Congresso e Supremo, entre direita e esquerda, entre Fazenda e Casa Civil, entre democratas e republicanos? Quais são os projetos e propostas efetivamente transformadores?

Desde sua criação, há 57 anos, a EXAME tem a modernização da gestão pública como uma de suas missões. É por isso que quando o governo do estado mais rico do país conclui com sucesso a privatização de sua empresa de saneamento, com 27 milhões de clientes, este assunto merece nossa atenção. A privatização da Sabesp é a capa da edição por seu potencial transformador para o saneamento em São Paulo, mas também porque pode dar origem a uma nova leva de modernização nas empresas públicas Brasil afora.

O país precisa de até 400 bilhões de reais em investimento anual para construir uma infraestrutura condizente com as necessidades do século 21. Isso só será possível com um ambiente capaz de atrair investidores privados com experiência e ambição de transformar o país e, de quebra, entregar ótimos retornos para seus acionistas. Caso a privatização seja bem-sucedida, a Sabesp, com seus 68 bilhões de reais a serem investidos até 2029, ganhará ainda mais importância na história econômica brasileira. Poderá dar origem a novos projetos e atiçar o interesse de investidores. Poderá, também, criar um competidor ambicioso para aproveitar oportunidades Brasil adentro. No total, o país tem 1.148 iniciativas de infraestrutura em andamento e outros 1.231 contratos de parceria público-privada ou concessão vigentes em 19 diferentes setores da infraestrutura, de iluminação pública a rodovias. Apenas em saneamento são 13 projetos para sair do papel — que podem ganhar um empurrão com o esperado sucesso da Sabesp.

“Esse processo representa a maior descarga de investimento em saneamento básico da nossa história”, afirmou o governador paulista Tarcísio de Freitas em entrevista ao editor Luciano Pádua e ao repórter André Martins. “A Sabesp se tornou um ator nacional para ganhar licitações. A companhia passa a ter capital, mercado, condição e tamanho. Estamos permitindo que a Sabesp, agora em uma lógica privada, voe.” A poucas semanas das eleições municipais, a EXAME seguirá focando sua cobertura em pautas transformadoras. Para além dos ataques e das provocações eleitoreiras, é de projetos bem planejados e de olho no longo prazo que os brasileiros precisam. Eis um tópico sobre o qual eleitores de direita, esquerda e centro não têm como discordar.