O Empório do Galeto virou o 'point' da geração Z; entenda

A cadeia de restaurantes Empório do Galeto ficou célebre no Rio de Janeiro ao resgatar o estilo de galeterias tradicionais do centro carioca e atualizar a proposta para as novas gerações.

De olho no público jovem, o empreendedor Eduardo D’Avila fez algumas mudanças nos últimos dois anos. A começar pelo layout das cinco lojas, algumas delas agora adornadas com luminárias pendentes e com gravuras feitas para virarem hit nas redes sociais. Sofás dão um ar glamuroso às lojas.

Hoje em dia é comum os espaços servirem de ponto de encontro entre amigos. “A ambientação, da trilha sonora aos sofás, passando por um mural sustentável para fotos de clientes, tudo isso foi o primeiro passo”, diz D’Avila.

Em seguida veio a mudança no horário dos restaurantes, até então só abertos para o almoço. A atividade noturna no Empório do Galeto levou a adaptações no cardápio para a inclusão de petiscos e drinques — alguns deles, com cores chamativas e ingredientes exóticos, como blueberry, viralizaram.

As ações de marketing passaram a contar com influenciadores digitais no Instagram e no TikTok. “Sabíamos que era preciso nos comunicar melhor com os jovens, e hoje esse é um trabalho que dura 24 horas”, diz ele. “Monitoramos postagens, repostamos tudo e recebemos muitas, mas muitas indicações e sugestões de melhorias por lá.”

As novidades provocaram uma avalanche de clientes jovens. Os restaurantes viraram 'point' entre estudantes universitários depois das aulas. As vendas à noite, praticamente inexistentes até bem pouco tempo atrás, agora representam 50% do total da rede.

O novo público está ajudando o Empório do Galeto a ter um ano excelente em vendas. Em 2022, a expectativa de D’Avila é de receitas de 15 milhões de reais, 50% acima do registrado no ano passado.