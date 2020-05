O crime em quarentena

Até o crime organizado vem sentindo os efeitos da crise provocada pelo coronavírus — para alívio da população. Com mais gente em casa e uma fiscalização maior nas fronteiras, as oportunidades de assaltos, roubos e até de tráfico de drogas estão minguando.

Na Itália, só em março houve uma redução de 64% na taxa de crimes. Os bandidos italianos praticamente não têm quem assaltar nem carros para roubar. A mesma coisa está acontecendo no Brasil. Desde o início da pandemia, a incidência de quase todos os tipos de crime caiu.

Os assaltos diminuíram mais de 20% em março em comparação a fevereiro deste ano, de acordo com as secretarias de Segurança dos estados. Com menos caminhões nas estradas, os roubos de cargas tiveram uma redução em março. A quarentena também está bloqueando boa parte das cadeias de distribuição de drogas.

Só não diminuiu a taxa de homicídios. “A convivência mais intensa entre as pessoas tem provocado esse efeito, infelizmente”, diz Rafael Alcadipani, professor na FGV e membro do Fórum Nacional de Segurança Pública. Por essa razão, a violência doméstica também tem aumentado no país. “Além disso, os crimes cibernéticos cresceram, com mais gente online.”