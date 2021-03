Com a nova linha de artigos de couro, Montblanc renova identidade visual

O discreto e inconfundível símbolo da estrela da Montblanc diz muita coisa. Basta avistá-lo em uma carteira ou na ponta de uma caneta para ter a certeza de que o produto vale quanto custa. Identificar a marca, porém, ficou mais fácil com a chegada da recém-lançada coleção ­M_Gram 4810.

Todas as peças que fazem parte dela vêm com monograma estampado, uma tradição de grifes como a Louis ­Vuitton, além do nome da Montblanc escrito. Falamos de uma mochila, de duas elegantes bolsas, carteiras e cintos, tudo de couro (a partir de 4.700 reais).

“Era a hora de apresentar uma nova identidade à nova geração de clientes”, diz Nicolas Baretzki, CEO da maiSon. A fonte escolhida remete àquela que a marca, nascida em 1906, adotou em 1920. Com visual geométrico, captura o estilo art déco daquela década, exatamente quando a Montblanc passou a produzir artigos de couro.

“Com uma herança que se estende por quase 115 anos, havia muito de onde extrair para criar o novo padrão”, explica Zaim Kamal, diretor de criação da marca. “É inspirado em nossa história, mas olha para o futuro.”