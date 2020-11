Melhor, maior e mais moderna

Há 47 anos MELHORES E MAIORES, da EXAME­, celebra o capitalismo brasileiro premiando as empresas que levam o país para a frente. Nunca, porém, tivemos um desafio desta magnitude. Como premiar, em novembro de 2020, com nove meses de pandemia nas costas, as empresas que se destacaram em 2019? É um dilema que se somou a outro, que tomou meses de dedicação de nosso time. Como renovar o maior e mais tradicional prêmio do mercado corporativo brasileiro preservando sua credibilidade?

Mantivemos os rigorosos critérios para analisar as 1.000 maiores empresas do Brasil e os 400 gigantes do agronegócio. Mas criamos novidades que trazem frescor e conectam o prêmio a um ano como o de 2020. A revista que você tem em mãos ganhou um novo projeto gráfico e segue aprofundada como sempre. Mas passa a ser um ponto avançado de nossa novíssima versão digital, com perfis e informações das 500 maiores empresas do Brasil.

É o ponto de partida de uma mudança conceitual de MELHORES E MAIORES — deixamos de ser apenas uma aclamada premiação ­anual e passamos a ser também uma fonte recorrente de informações, análises e conteú­dos sobre as maiores empresas brasileiras. Seguiremos junto com você 365 dias por ano. Nosso evento de premiação também mudou.

Para começar, será 100% virtual, como mandam os protocolos de 2020. E terá uma carga recorde de conteúdo sobre economia e sobre o mundo dos negócios, além de uma inédita leva de shows e apresentações que retratam o melhor do Brasil — e trazem alguma distração nestes tempos bicudos. Além de premiar as melhores empresas do país, criamos uma nova premiação, o da empresa mais admirada, escolhida em votação popular. Foram mais de 4.000 votos na vencedora, o Assaí Atacadista.

Quer saber mais sobre empresas de varejo e e-commerce? Conheça a EXAME Research, com relatórios das principais empresas do setor.

Voltando ao desafio de premiar uma empresa em novembro por suas conquistas pré-pandemia. Ao analisar a fundo as boas práticas das grandes empresas em 2019, nossa equipe descobriu que elas serviram de guia para encarar a crise atual. As melhores empresas do país têm uma preocupação ímpar com solidez financeira e um olho no longo prazo, o que as faz investir em inovação e em boas práticas sociais e ambientais. Além disso, costumam ter uma liderança respeitada pelos funcionários e uma estratégia clara de comunicação. Tudo isso foi essencial nos últimos meses para as vencedoras desta edição de MELHORES E MAIORES.

A empresa do ano, a mineira Algar Telecom, por exemplo, fundada em 1954, cresce como nunca com os investimentos recentes em fibra óptica. O olhar no futuro permitiu à Algar conectar partes importantes do Brasil quando a conexão é importante como nunca. Um país forte precisa de empresas fortes — a EXAME continuará reportando, e celebrando, as conquistas.