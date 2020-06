Como fazer | A Dasa ganhou mais agilidade com serviços digitais

Em 2015, o grupo de medicina diagnóstica Dasa vivia uma crise. Dificuldades na gestão da empresa levaram à perda de rentabilidade e dos índices de satisfação dos clientes. A situação começou a melhorar em 2016, após uma reestruturação que renovou 70% da diretoria — mas o esforço ainda era insuficiente. “Avançamos com as mudanças, mas percebemos que, no modelo tradicional de gestão, não conseguiríamos inovar”, diz Pedro de Godoy Bueno, presidente da Dasa.

Ao analisar as transformações provocadas pela tecnologia e pelas startups no universo da saúde, o grupo planejou a digitalização dos serviços. Para isso, utilizou a plataforma de computação em nuvem Amazon Web Services, da americana Amazon.com, para criar soluções que facilitassem a comunicação com os clientes. Mudando a forma de trabalhar, os funcionários foram divididos em equipes com dedicação exclusiva a projetos e autonomia na tomada de decisão.

A nova estrutura fez com que o grupo passasse a oferecer agendamento digital de exames, reduzindo o tempo de espera nas unidades. Além disso, informações úteis, como orientações de preparo para exames, passaram a ser transmitidas por WhatsApp, e os laudos ganharam formatação de fácil entendimento. Veja o passo a passo.