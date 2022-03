Dicas de livros e série para lideranças de todo tipo de negócios

LIVRO

Expandindo as startups

Qual deve ser o primeiro passo para uma startup? E, depois disso, quais são as recomendações na busca por investimentos para acelerar o negócio? No livro Gestão de Startups, Cris Alessi, presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, explica os desafios e as oportunidades para empreendedores brasileiros em meio ao movimentado ecossistema de inovação nacional e as diferentes etapas de um negócio de base tecnológica.

Gestão de Startups: Desafios e Oportunidades​ (InterSaberes) | Preço: 110 reais | Páginas: 266

SÉRIE

Coragem para inovar

Série de comédia com dez episódios, Minx conta a história de Joyce, uma jovem cheia de ambições e com o sonho de se tornar escritora. Em meio ao movimento feminista na década de 1970, ela se une a um editor para criar uma revista erótica para mulheres. Juntos, tentam construir um negócio inovador com poucos recursos e um bocado de ousadia para quebrar tabus em relação ao empreendimento. A série faz parte do catálogo da HBO e da HBO Max.

Série: Minx: Uma para Elas | Ano: 2022 (1a temporada)