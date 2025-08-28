Brasil é vice-campeão global em tamanho de frota de jatinhos

O Brasil ostenta um título curioso na aviação: é o vice-campeão global em frota de jatos privados. O país tem 1.103 deles, segundo dados da Airbus.

O campeão, os Estados Unidos, estão muito à frente, com 15.492. O México, segundo colocado na América Latina, tem 1.030, enquanto Venezuela (248) e Argentina (205) vêm logo atrás no ranking regional.

O Brasil se destaca ainda por ter uma frota jovem: a idade média dos jatinhos no país é de 18,4 anos, quase na média global, de 18,1 anos. No México, esse indicador é de 30,5 anos. Na Venezuela, 39 anos.

O setor segue aquecido no Brasil. No começo de agosto, a feira Labace, em São Paulo, recebeu 14.000 visitantes e movimentou 150 milhões de dólares em negócios, segundo estimativa preliminar. Só a TAM Aviação Executiva vendeu nove unidades.

“À medida que os negócios dos nossos clientes vão crescendo, a gente cresce junto”, diz Marcelo Moreira, vice-presidente de vendas para a América Latina da Textron, que fabrica a marca Cessna e tem o Brasil como segundo maior mercado.

Dados da Associação Brasileira de Aviação Geral (Abag) apontam que a movimentação das aeronaves cresceu 32% no primeiro semestre de 2025, e que até o fim do ano o país atingirá a marca histórica de 1 milhão de voos privativos já realizados.