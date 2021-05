Sandra Chayo vai lançar biografia sobre o próprio pai, fundador da Hope

Sandra Chayo gosta de ler livros sobre empreendedores. Além do gosto pessoal, as obras a têm ajudado em sua mais nova missão: escrever, com a ajuda de uma escritora e das duas irmãs, uma biografia do pai e fundador da Hope, Nissim Hara, falecido em janeiro do ano passado. “Estamos na fase de revisão. Neste ano deve sair”, adianta.

No cargo de diretora de marketing e estilo, ela cuida da comunicação e das coleções das três marcas do grupo: a linha de lingeries Hope, a de moda casual e esportiva Hope Resort e a coleção de moda íntima mais acessível Bonjour. Assim que a pandemia permitir, Chayo quer retomar o projeto de reúso de peças íntimas para mulheres em situação de rua. “Queremos que, assim como a roupa, a lingerie possa entrar nesse sistema de economia circular”, afirma.