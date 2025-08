Inteligência palpável

Toda edição do Consumer Electronics Show (CES), a célebre feira de tecnologia organizada anualmente em Las Vegas, nos Estados Unidos, apresenta uma infinidade de inovações que prometem revolucionar a nossa vida. Mas a verdade é que muitas delas acabam não sendo incorporadas pelo grande público e geralmente por uma simples razão: soam complicadas demais para a maior parte da população.

Com o advento da inteligência artificial (IA), a coisa está mudando de figura. Ela está favorecendo, afinal, o desenvolvimento de produtos tecnológicos mais intuitivos e se encarregando, ela mesma, de colocar as inovações mais complicadas em prática — para que os consumidores desfrutem delas sem pensar muito, às vezes sem se darem conta.

É o que a nova versão do refrigerador French Door de quatro portas e Side by Side da ­Samsung, apresentada na CES deste ano, sugere. O que o aparelho tem mais de inovador é a chamada AI Home. Trata-se de uma tela interativa capaz de reconhecer uma porção de alimentos armazenados na geladeira e sugerir receitas personalizadas com o que tem lá dentro.

Graças à IA e à internet das coisas (IoT), estamos próximos, enfim, de conviver com uma espécie de Rose, o robô doméstico de Os Jetsons. O que a Samsung está desenvolvendo com o Google Cloud foi batizado de Ballie. “Estamos desbloqueando uma nova era de companhia de IA personalizada — uma que se move com os usuários, antecipa suas necessidades e interage de maneiras mais dinâmicas e significativas do que nunca”, declarou Yong Jae Kim, vice-presidente-executivo da Samsung, quando o Ballie foi apresentado. A seguir, mais detalhes sobre essa e outras inovações que estão mudando nosso dia a dia.

→ LG Signature OLED T

Autoiluminada, a tela fica opaca só se os consumidores desejarem. No modo transparente, a TV com tecnologia 4K pode oferecer uma experiência de conteúdo futurista, mesclando os conteúdos exibidos com o espaço ao redor. A borda inferior exibe dados de dispositivos IoT conectados, assim como a previsão do tempo e o resultado de partidas de futebol, por exemplo.

Preço: 59.999 dólares | Onde encontrar: lg.com

↑ Robô aspirador Xiaomi X20 Max →

A estação de recarga se encarrega de lavar os esfregões em alta temperatura e de secá-los com ar quente. A escova antiemaranhamento corta os pelos encontrados no chão e o braço extensível garante limpeza profunda das bordas. Outro diferencial é a detecção inteligente de carpetes e a elevação automática do esfregão — tudo para evitar que você tenha qualquer trabalho.

Preço: 8.990 reais | Onde encontrar: mi.com/br

↑ HP EliteBook X Flip G1i

Gerida por IA, a bateria deste notebook de 14 polegadas demanda menos cargas do que outros aparelhos do gênero, facilitando a vida dos usuários. O Copilot, o já célebre assistente digital da Microsoft, ajuda a resumir e reescrever conteúdos, faz recomendações relevantes e ainda contribui para a organização de sua rotina.

Preço: a partir de 1.399 dólares | Onde encontrar: hp.com

↑ Samsung Ballie

Fruto de uma parceria da Samsung com o Google Cloud, este robô gerido por IA tem o propósito de fazer companhia dentro de casa e ajudar a gerenciar ambientes domésticos — uma evolução e tanto da Alexa, digamos assim. Com os recursos multimodais do Gemini, o assistente de IA do Google, o robô pode ajustar a iluminação e até ir cumprimentar as visitas na porta.

Preço: não definido | Onde encontrar: samsung.com

↑ Hue Play wall washer

Compacta, essa luminária eleva a experiência de assistir à TV a outro patamar. O novo assistente de IA generativo da Philips Hue cria cenas de iluminação ou recomenda as já existentes com base em comandos falados ou digitados no aplicativo. Dá para solicitar, por exemplo, uma ambientação digna de filme de terror.

Preço: 219,99 dólares | Onde encontrar: philips-hue.com

↑ CrossHelmet

O visor bifocal deste capacete inteligente projeta, mesmo nas piores condições de iluminação, uma imagem nítida e clara, além de informações essenciais para a pilotagem, como previsão do tempo e indicações de trajetos. Assim, o smartphone fica no bolso, e os olhos, na estrada. A câmera traseira elimina pontos cegos completamente, e o CrossSound Control amortece os ruídos da estrada, do motor e do vento.

Preço: 1.799 dólares | Onde encontrar: crosshelmet.com

↑ Smart Home AI Agent da LG

Com duas rodas que fazem as vezes de pernas, o robô é capaz de circular pela casa de forma independente, interagir verbalmente com os moradores e expressar emoções, tudo graças à IA. Além de auxiliar na gestão de outros dispositivos inteligentes, pode monitorar animais de estimação quando os humanos estão longe, enviando alertas caso algo de errado ocorra.

Preço: não definido | Onde encontrar: lg.com

↑ Soundbar Q990F da Samsung

O som é otimizado por ferramentas controladas por IA — deixando os graves, por exemplo, mais próximos aos das gravações originais. A experiência fica ainda mais envolvente graças à sincronia sonora, funcionalidade em que o som da soundbar é sincronizado perfeitamente ao dos alto-falantes da TV. A tecnologia SpaceFit Sound Pro analisa o espaço e ajusta o áudio para otimizar os graves.

Preço: 7.299 reais | Onde encontrar: samsung.com

↑ Scooter elétrica 5 Max da Xiaomi

Com bateria que dá autonomia de até 60 quilômetros, destaca-se pela função inteligente de estacionamento em declive, evitando que o passageiro role para trás ao parar em uma ladeira. Dispõe de suspensão dianteira com mola hidráulica dupla, que favorece uma condução mais suave, e motor de 1.000 W, sinônimo de aceleração rápida.

Preço: 495 dólares | Onde encontrar: mi.com/br

↑ Apple Vision Pr

O dispositivo com o qual a companhia de Tim Cook diz ter inaugurado a era da computação espacial transforma qualquer ambiente em um cinema particular — e com mais pixels do que uma TV 4K para cada olho. Também faz maravilhas para quem pretende utilizá-lo como ferramenta de trabalho, integrando chamadas de vídeo com apresentações, planilhas e muito mais.

Preço: 3.499 dólares | Onde encontrar: apple.com

↑ Ar-condicionado

AI Inverter Artcool da LG

Detecta automaticamente a exata localização de cada um dos presentes para direcionar o fluxo de ar até onde é mais necessário. O aparelho também verifica a temperatura ambiente e entra em modo de economia caso nenhum movimento seja percebido durante 20 minutos, reduzindo o consumo energético. Já a funcionalidade Sleep Timer aprende qual é a temperatura e o fluxo de ar que cada um prefere ao dormir.

Preço: a partir de 3.039 reais | Onde encontrar: lg.com

↑ Mochila Lifepack da Solgaard

O principal diferencial da mochila é o power bank movido a energia solar (também dá para carregá-lo na tomada). Com ele, a bateria do seu smartphone nunca mais chegará ao fim — basta 1 hora de luz solar para aumentar a carga do telefone em 25%. O tecido da mochila é feito com plástico 100% reciclado e as partes reservadas para laptop e tablet são forradas com lã.



Preço: 255 dólares | Onde encontrar: solgaard.co

↑ Galaxy Ring

Alimentado por IA, diagnostica automaticamente a qualidade do sono e o nível de estresse, entre outros parâmetros, e incentiva mudanças de hábitos em prol do bem-estar. Basta parear o dispositivo por meio do aplicativo Galaxy Wearable a um smartphone da Samsung. Com acabamento em titânio, o anel pode ser usado em qualquer dedo

e pesa de 2,3 a 3 gramas.

Preço: 3.324 reais | Onde encontrar: samsung.com

↑ Bocco Emo

Trata-se de um robô de comunicação cujo propósito é aumentar as interações entre parentes que não dividem o mesmo teto — avós e netos, por exemplo. Intuitivo, facilita a gravação e o disparo de mensagens de voz, que podem ser transcritas em um aplicativo. O robô também pode emitir alertas meteorológicos e lembretes relacionados à rotina da casa e ser integrado a outros dispositivos inteligentes.

Preço: 268 dólares | Onde encontrar: bocco.me

↑ Refrigerador com AI Vision Inside da Samsung

Preço: não definido | Onde encontrar: samsung.com

↑ Alimentador inteligente para pets

Para quem tem gato ou cachorro não há gadget mais vantajoso. Esse alimentador inteligente, indicado só para pets de pequeno porte, libera automaticamente até dez porções por dia. Mais: permite o monitoramento à distância graças a uma câmera HD integrada de 1080p com visão noturna. Caso a ração esteja próxima do fim, um alerta chega ao seu smartphone.

Preço: 140 dólares | Onde encontrar: petlibro.com

↑ Coleira inteligente Fi Series 3+

Oferece muito mais do que rastreamento via GPS, um alento e tanto para quem perdeu o próprio cachorro de vista. Alimentada por IA, essa coleira inteligente da FI monitora mudanças significativas no apetite e na sede dos cães para se antecipar a possíveis problemas de saúde. Anota, inclusive, a quantidade de lambidas neles mesmos, o que pode sinalizar irritações na pele.

Preço: assinatura a partir de 3,80 dólares | Onde encontrar: tryfi.com