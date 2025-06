A natureza como a grande inspiração para as joalherias em 2025

A natureza segue como a grande inspiração para as joalherias em 2025. Para a Pandora, os elementos do mar aparecem para adornar o corpo em diferentes tamanhos e formas. A coleção Essence apresenta alguns dos tesouros escondidos do oceano, como as pérolas, que aparecem em colares, anéis e braceletes. O vento também aparece como inspiração para a coleção, com peças com texturas torcidas e onduladas.

“Nosso objetivo foi capturar a sensação de liberdade, não apenas na história e no design, mas nas profundas conexões emocionais que ela evoca”, dizem Filippo Ficarelli e Francesco Terzo, diretores criativos da Pandora.

“As formas, os materiais e as texturas são inspirados no mundo natural, no movimento da água, na suavidade da areia e na forma como o vento molda a costa, elementos de design que você verá em toda a nossa coleção. Embora cada coleção se destaque individualmente, elas se unem como um todo coeso. Essa abordagem não apenas destaca a inovação do produto, mas também tece uma narrativa unificada.”

Outros elementos marinhos, feitos de pedras artificiais e vidro de Murano, também ganham formas de estrelas-do-mar, conchas, peixes e corais em míni-charms pendentes, brincos, braceletes e colares nas coleções Me e Moments.

“A história que estamos contando é uma história de liberdade. A liberdade de ser, de explorar e de expressar a individualidade. Essas coleções convidam a descobrir um mundo além do cotidiano, onde a beleza da natureza e a sensação de fuga ganham vida em cada detalhe. Há um ar de sonho e sensua­lidade nessas coleções, que incentivam a sentir os prazeres suaves e táteis do verão”, afirmam Ficarelli e Terzo.

O Ano da Serpente

Um dos símbolos mais conhecidos da Bvlgari, a serpente ganha diferentes formas em novas coleções

Anel Serpenti Infinito: preço sob consulta (Bvlgari/Divulgação)

A serpente é um dos símbolos que caracterizam a Bvlgari há quase oito décadas. Em 2025, o Ano da Serpente para o calendário chinês, a joalheria romana não deixaria de homenagear uma de suas maiores inspirações de design.

A coleção Serpenti Infinito conta com 89 novas peças, entre colares, brincos, braceletes e anéis. Diferentes interpretações do réptil ganham adornos de ouro, diamantes e pedras preciosas. As criações para a linha Serpenti Viper, por exemplo, dão destaque às escamas do animal.

Já os quatro anéis Serpenti de alta joalheria, disponíveis apenas em butiques selecionadas em todo o mundo, são inspirados na coleção de alta joalheria da marca e feitos de ouro rosa com diamantes de vários tamanhos, além de contas de safira, rubi ou esmeralda no corpo e nos olhos combinando.

A joia da princesa

O passado e as plantas são as inspirações para recriar a coleção Grain de Café, originalmente desenhada por Jeanne Toussaint

Anel Grain de Café: 107.000 reais; e colar Grain de Café: 372.000 reais (Jeanne Toussaint/Divulgação)

Criada em 1938, a linha Grain de Café estava presente na coleção da princesa Grace de Mônaco e já ganhou reinterpretações em diferentes épocas. Agora a coleção que apresenta um dos grãos mais consumidos do mundo ganha uma nova versão com anéis, braceletes, colares, broches e brincos, todos com diamantes no eixo central, de onde as folhas de café de tamanhos variados se espalham.

Neste ano, a maison também relançou um colar de 1955, em homenagem à história criativa do Grain de Café e ao mundo de Jeanne Toussaint, criadora da coleção. “Grain de Café cria uma preciosidade brincando com a luz, acabamentos e volumes. O resultado é uma coleção versátil, com mais espírito. Um símbolo da liberdade criativa da Maison”, diz Marie-Laure Cérède, diretora criativa de joalheria e relojoaria.