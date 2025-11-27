Hora do ajuste

A baiana Vanessa Lucian tinha 20 anos quando decidiu empreender em meio à pandemia. Enquanto festas de casamento eram canceladas, ela enxergou uma brecha: as cerimônias no civil continuavam acontecendo. Assim nasceu, em 2020, a Noiva no Civil, rede de lojas especializadas em vestidos de noiva e de festas com preços mais em conta. O sucesso foi imediato. Logo vieram as lojas físicas, primeiro em Santo André, depois em Osasco, na rua conhecida como “corredor das noivas”.

Mas, cinco anos depois, o ritmo desacelerou. “Eu não tenho sócias. Preciso pensar em marketing, financeiro, fornecedores, modelos. É muita coisa para pensar sozinha.” Além da sobrecarga, há outros desafios típicos do varejo: o custo para atrair clientes subiu, e o engajamento nas redes caiu. “Quando comecei, fazia dancinhas e chamava a atenção nas redes. Agora todo mundo faz. Está difícil se destacar.”

A empresária foi uma das participantes do Choque de Gestão, projeto da EXAME que conecta PMEs com grandes mentores do empreendedorismo brasileiro. Neste episódio, quem a ajudou foi a investidora -Monique Evelle. Logo ao chegar à loja, Evelle fez o diagnóstico: “Vem aqui fora. Eu contei uma, duas, 15 lojas. São todas parecidas. Por que eu entraria na sua? Precisamos pensar em diferenciação”.

O segundo choque veio do estoque. “Tem mais de 1.000 SKUs. É muita coisa. Precisa cortar o que for desnecessário.” Por fim, Evelle destacou a importância de criar uma linha editorial e comunicar de forma clara o que torna a Noiva no Civil única. “É preciso contar uma história. As pessoas não compram só um vestido, compram uma narrativa.”

A seguir, as três lições que ficaram do encontro — e que valem para qualquer empreendedor que tenta transformar uma boa ideia em um negócio duradouro.

Dicas de Monique Evelle

1- Diferenciação

Foque energia e tempo para garantir diferenciação na sua marca. Assim, você consegue desviar da briga pelo preço.

2 - Foque os produtos que mais vendem

Existe um conceito econômico que diz que 20% do estoque costuma gerar 80% dos lucros de uma empresa. Por isso, foque menos as SKUs e mais as estratégias

3 - Trabalhe pensando mais na margem do que no faturamento

Tanto faz o faturamento sem margem. Garanta um bom caixa para conseguir fazer mudanças na empresa quando necessário.

ASSISTA AO EPISÓDIO

Para conhecer mais das dores de Vanessa Lucian e ver como ela passou por um choque de gestão, clique aqui!

CHOQUE DE GESTÃO

Neste projeto, pequenas e médias empresas com dores de crescimento recebem conselhos de grandes lideranças empresariais brasileiras. O resultado pode ser visto em episódios quinzenais no YouTube da EXAME.