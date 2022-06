Relógios: 9 lançamentos que devem marcar 2022

Um relógio diz mais sobre quem você quer ser do que sobre quem você realmente é. Modelos esportivos, moldados para uma vida ao ar livre, já vinham em alta nos últimos anos. Mas verdade seja dita: a maioria das pessoas que têm um modelo com resistência a 300 metros de profundidade nem sequer mergulha. Contam o estilo, a filosofia de vida, os valores de quem o usa.

Com o duro impacto da pandemia, a tendência de relógios esportivos só ganhou força. Os lançamentos apresentados na Watches & Wonders, a feira mais importante de alta relojoaria, realizada em Genebra no começo de abril, mostram os caminhos desse mercado cada vez mais em alta. Confira a seguir as principais novidades do ano. E boa aventura!

Montblanc 1858 Iced Sea Automatic Date

Quando pensou em criar um modelo de mergulho, a Montblanc não foi para as águas tropicais em busca de inspiração, mas subiu até os lagos glaciais do Maciço Mont Blanc, nos Alpes. O desafio dos designers foi traduzir a visão dos glaciares em um relógio. Tarefa difícil, já que um mostrador de relógio mede apenas meio milímetro de altura. Como criar a ilusão de olhar para a profundidade de uma geleira nessa superfície? O Iced Sea Automatic Date inclui uma pulseira de aço inoxidável, que pode ser trocada facilmente por uma pulseira de borracha. Cada relógio passou por 500 horas de testes para garantir resistência a efeitos magnéticos, mudanças de temperatura e profundidade de até 300 metros. O modelo vem com três cores de mostrador — azul, verde e preto —, que representam diferentes cores de gelo glacial. A caixa de aço inoxidável de 41 milímetros tem aro giratório unidirecional de cerâmica bicolor. O movimento automático indica horas, minutos, segundos e uma data às 3 horas. A reserva de marcha é de 38 horas.

Preço: 23.900 reais

“Montblanc é sobre montanhas, glaciares, é a nossa natureza. É claramente a minha estratégia para os próximos dez anos. Temos de focar a natureza. O nome é muito forte e nunca foi usado. Precisamos voltar ao passado.Cada novo produto lançado sob minha gestão terá um storytelling forte”

Laurent Lecamp, diretor da divisão de relógios da Montblanc

Panerai Submersible QuarantaQuattro Carbotech

A Submersible é a linha mais recente da Panerai, e já uma das favoritas dos panerist. Neste ano a manufatura de DNA italiano apresentou a versão QuarantaQuattro, com caixa de 44 milímetros, uma alternativa aos tamanhos de 47 e 42 milímetros. Com resistência à água de até 300 metros, o calibre P. 900 apresenta um submostrador de segundos situado às 9 horas e fornece uma reserva de marcha de três dias. A versão Carbotech tem a caixa composta desse material ultraleve e muito resistente. Os tons de preto são únicos em cada peça.

Preço: 95.400 reais

Rolex GMT-Master II

O GMT, que mede dois fusos horários, é uma função muito querida pelas marcas de relógio e costuma ser sucesso de público. Um novo GMT-Master II, o modelo com essa complicação da Rolex, a marca mais vendida do mundo, portanto, já nasce como sucesso de crítica. Mas a Rolex fez mais. O novo GMT-Master chamou muito a atenção, por duas razões. A primeira é a cor verde, símbolo da marca e de modelos best-seller, como o Submariner Hulk, em uma combinação inédita nesse modelo com o preto. E a grande inovação foi a coroa deslocada para a esquerda, apropriada para quem gosta de usar relógio na mão direita — dessa forma, é possível dar corda ou ajustar o horário sem tirar a peça do pulso. Obviamente esse relógio também pode ser usado no pulso esquerdo, como faz a maioria das pessoas. O calibre desse relógio é o 3285, com 70 horas de reserva de marcha e, como em todo Rolex, com certificado Cronômetro Superlativo. A caixa é de 40 milímetros e o disco de luneta giratória é de Cerachrom.

Preço: 80.400 reais

IWC Pilot’s Watch Chronograph TOP GUN Edition Woodland

Este é o ano dos Top Gun para a IWC, os modelos com maior conexão com aviação da manufatura suíça. As cores das peças da linha deste ano foram especialmente desenvolvidas pela Pantone. A edição Woodland combina caixa e mostrador de cerâmica verde-escura com botões, coroa e fundo da caixa de 44,5 milímetros em preto fosco de Ceratanium, um material desenvolvido pela própria marca que combina a leveza e a integridade estrutural do titânio com dureza e resistência a riscos semelhantes às da cerâmica. Os numerais e marcadores de horas são impressos em um tom mais claro. Os botões e o fundo da caixa são feitos de Ceratanium preto fosco. Uma pulseira de borracha verde combinando com incrustações de tecido completa o design. É alimentado pelo calibre 69380, com 46 horas de marcha e resistência a 6 metros de profundidade. Em edição limitada de 1.000 peças.

Preço: 60.700 reais

TAG Heuer Monaco Gulf Special Edition

A nova versão TAG Heuer Gulf traz elementos mais aprimorados da marca de combustíveis. Pela primeira vez as três cores estão também presentes nos subcontadores de minutos, às 3 horas. A logomarca Gulf no mostrador é completamente branca. E o índice das 12 horas é substituído pelo número 60, como uma referência ao número de corridas presente nos carros Porsche Gulf. Movimento automático com 80 horas de reserva de marcha, caixa com 39 milímetros, vidro de safira, resistência à água de 100 metros.

Preço: 48.483 reais

TAG Heuer Aquaracer Professional 1000 Superdiver

Um ano depois de anunciar a releitura do Aquaracer, a TAG Heuer está de volta com uma edição ainda mais robusta: o Aquaracer Professional 1000 Superdiver, projetado para descer a até 1.000 metros de profundidade, graças ao calibre ­TH3000,­­ da Kenissi Manufacture. Tem caixa de titânio de 45 milímetros, reserva de marcha de 70 horas, protetor de coroa de aço às 3 horas.

Preço: sob consulta

Santos de Cartier

O modelo Santos foi criado em 1904 pensado para aviadores. Em 2018 foi lançado o Santos de Cartier, um modelo esportivo de luxo, robusto, com boa combinação de elementos tradicionais e contemporâneos. A nova linha em azul tem quatro modelos, em que o tom está no mostrador, na caixa ou na pulseira. A caixa com 39,8 milímetros é de aço, assim como a coroa. Cristal de safira, correia de aço com sistema fácil de ajuste e segunda pulseira de borracha azul, com fivela de aço intercambiável. O movimento automático tem 42 horas de marcha.

Preço: 55.500 reais

“Nós temos um apelo de engenharia, mas hoje 18% dos compradores em nossas lojas são mulheres, e isso parece estar crescendo. Mas temos de ser verdadeiros com a nossa marca. Vemos com maior frequência mulheres usando relógios grandes. A pandemia mudou a forma de nos vestirmos, estamos mais informais, mais casuais”

Franziska Gsell, chief marketing officer da IWC

Bvlgari Aluminium Ducati

O Bvlgari Aluminium é uma peça cult, com design arrojado e material não convencional. Agora a manufatura se associa a outro ícone italiano, a Ducati, para apresentar uma coleção limitada de 1.000 peças. Com movimento automático e reserva de marcha de 42 horas. Caixa com 40 milímetros de alumínio, coroa de titânio revestida em DLC e mostrador vermelho. Fundo da caixa de titânio com DLC. Resiste a 100 metros de profundidade.

Preço: 35.600 reais

Rolex Air King

O Air King ganhou ares de instrumento profissional em 2016. A versão agora vem com novos atributos: legibilidade aprimorada, acréscimo de um “0” antes do “5” da escala dos minutos, protetores de coroa e laterais retas. O ar vintage está na grafia em cursiva do nome do modelo. Quer outro diferencial? É o único modelo da Rolex com o logo nas cores verde e amarela. Agora com fecho de segurança Oysterlock e tela Chromalight. O calibre é o 3230, com 70 horas de reserva de marcha. A caixa Oyster é de 40 milímetros da nova geração e a resistência à água é de 100 metros.

Preço: 53.700 reais

“Pessoas que amam objetos eletrônicos não ligam para movimentos mecânicos. Elas são jovens, mas quando crescem passam a apreciar um relógio mecânico, ou herdam um do pai ou do avô. Não dá para falar de objetos eletrônicos no mercado de luxo. Porque eles envelhecem em seis meses, e o luxo é para sempre”

Fabrizio Buonamassa, diretor de produto da BVlgari