Os 33 melhores vinhos brasileiros, segundo avaliação internacional realizada na França

O Brasil conquistou 33 medalhas no Vinalies Internationales 2025, uma das mais prestigiadas avaliações de vinhos do mundo, realizada entre 28 de fevereiro e 4 de março em Cannes, na França. Com 30 anos de tradição, o concurso contou com um júri de 120 degustadores de 40 nacionalidades, que avaliaram os vinhos enviados pelas vinícolas.

Após as provas, as bebidas são avaliadas nas categorias Grande Ouro, Ouro e Prata. Neste ano, o Brasil obteve seis Grandes Ouros e o 27 Ouros. Em comparação com o ano anterior, o número de premiações saltou de 16 para 33, destacando-se a evolução no reconhecimento dos rótulos brasileiros.

Além dos vinhos, o concurso também premiou destilados, com duas cachaças brasileiras se destacando: uma da Urucuiana e outra da Tonon. A inclusão dos destilados no evento mostra o crescente reconhecimento dos produtos brasileiros no cenário internacional.

Anualmente, cerca de 3.000 vinhos e destilados são avaliados, e nesta edição, 806 rótulos foram premiados, reafirmando a importância do Vinalies Internationales no reconhecimento da qualidade das bebidas ao redor do mundo. O concurso tem a chancela de vários organismos internacionais, entre eles, a Organização Internacional do Vinho.

Os melhores vinhos brasileiros