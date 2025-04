Formas e funções: indicamos cinco gadgets para os seus momentos de lazer

Oura Ring

Desenvolvido em Oulu, cidade universitária ao norte da Finlândia, o Oura Ring é fruto de uma tradição escandinava em hardware de saúde, herança das passagens de seus fundadores por empresas como Nokia e Polar. O dispositivo se propõe entregar dados fisiológicos precisos, como qualidade do sono e recuperação corporal, em um formato de uso contínuo. Seu principal diferencial é o equilíbrio entre miniaturização de sensores e design neutro. A atual geração do anel, fabricada com sensores de temperatura, movimento e frequência cardíaca, mira um público interessado em monitoramento contínuo sem a distração das telas. A marca cresceu em mercados como Estados Unidos e Japão, mantendo a produção de escala cuidadosa e limitada.

Fellow Stagg EKG Pro (Divulgação/Divulgação)

Fellow Stagg EKG Pro

Projetada em São Francisco e distribuída globalmente, a chaleira elétrica Fellow Stagg EKG Pro responde a um público cada vez mais técnico no preparo de café em casa. O produto adota um bico de pescoço estreito — escolha comum no preparo por infusão manual — e combina elementos de precisão térmica com uma interface de uso direto. Os ajustes de temperatura e tempo de ebulição por Wi-Fi indicam uma aposta da marca na convergência entre rituais cotidianos e controle digital. A base pesada e o corpo com acabamento fosco seguem tendências do design de interiores, o que contribui para sua presença em cozinhas projetadas com protagonismo estético.

Bowers & Wilkins Px8 (Divulgação/Divulgação)

Bowers & Wilkins Px8

O Px8 representa a tentativa da britânica Bowers & Wilkins de ocupar o segmento de fones premium com tecnologia sem fio. Utilizando componentes como cones de carbono — também presentes em suas caixas acústicas icônicas e já clássicas da série 700 — e processamento digital de áudio de 24 bits, o produto busca entregar uma experiência próxima à audição de estúdio, ainda que em contexto urbano. O cancelamento de ruído e os seis microfones internos apontam para uma dupla função: música e chamadas com clareza. Em termos de posicionamento, o fone mira usuários que já consomem produtos de áudio de alta fidelidade e esperam coerência entre materialidade, som e discrição no uso. A ausência de ajustes manuais mais avançados pode limitar seu apelo para o dia a dia.

Lift4 (Divulgação/Divulgação)

Lift4

Fundada em 2013, a Lift Foils aposta na consolidação de um nicho de mercado: o da prancha motorizada elétrica com tecnologia de foil, que eleva o usuário acima da superfície da água. A quarta versão do produto, chamada Lift4, incorpora bateria de recarga rápida, sistema de resfriamento interno e um motor menos ruidoso, como parte de uma estratégia para tornar o equipamento mais utilizável em contextos não profissionais. Com mais de 15.000 unidades vendidas globalmente, a empresa opera entre o esporte e o lazer de alto padrão, apostando em fabricação com materiais como fibra de carbono e grafeno.

Leica M11-D (Divulgação/Divulgação)

Leica M11-D

A câmera fotográfica Leica M11-D é uma variante digital sem tela traseira, construída sobre o mesmo sensor de 60 megapixels da M11-P. Ao eliminar o visor LCD, a marca alemã propõe uma experiência mais deliberada, aproximando a prática digital da lógica da fotografia analógica. O objetivo é claro: desacelerar o processo, incentivar a composição e desincentivar a revisão imediata da imagem. A conectividade com o aplicativo Leica Fotos mantém o vínculo com o fluxo digital, sugerindo que o dispositivo não é contra a tecnologia, mas contra seu uso automático. O corpo de alumínio, o dial mecânico de ISO e os selos de origem digital por meio da tecnologia Content Credentials ampliam o apelo a profissionais e entusiastas que valorizam controle e autenticidade no registro. Ao fazer essa escolha, a Leica reforça sua posição como produtora de ferramentas — não apenas produtos — para criação visual consciente.