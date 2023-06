Finlândia quer estar junto ao Brasil no processo de transição verde

A balança comercial entre Brasil e Finlândia está deficitária para o lado brasileiro em 500 milhões de dólares, com 636 milhões em exportações e 1,14 bilhão em importações. Nós vendemos aos finlandeses principalmente commodities, com os minérios representando mais da metade de tudo o que sai do Brasil (63%). Na outra ponta, a maior parte das nossas importações é de fertilizantes (21%). Para além desses produtos, os dois países querem mais: ser protagonistas na transição verde do mundo.

No início de maio, uma comitiva finlandesa esteve no Brasil para fechar uma série de acordos governamentais e empresariais. O presidente da Finlândia, Sauli Niinistö, se encontrou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para estreitar laços. Nas reuniões paralelas, com empresários brasileiros, estava Johanna Jäkälä, diretora executiva da Business Finland.

Em conversa com a EXAME, Jäkälä, que assumiu a nova função na agência estatal em fevereiro deste ano e já foi CMO da Finnair, maior companhia aérea do país, falou sobre oportunidades em energias renováveis, mapeamento de satélites e até 6G — a próxima fronteira da conectividade. Veja os principais trechos.

Qual é a agenda empresarial e de negócios da comitiva finlandesa no Brasil?

A comitiva se reuniu tanto com instituições governamentais quanto com empresas. Discutimos oportunidades com os ministérios do governo brasileiro, pois suas políticas comerciais têm influência direta nas possibilidades de negócios internacionais. Também nos reunimos com empresas brasileiras para apresentar nossas soluções, estabelecer parcerias e encontrar alternativas vantajosas para os dois países. Os passos principais dessa visita envolveram discursos de vendas, identificação de parcerias e propostas para impulsionar a transição verde, a sustentabilidade e a digitalização.

Quais empresas vieram ao país e que soluções apresentaram?

São empresas que representam setores estratégicos da Finlândia. Alguns exemplos são a IQM, de computação quântica, que está criando possibilidades futuras para processar grandes quantidades de dados de maneira sustentável, e também a Nokia, conhecida mundialmente por seus telefones celulares, focada na construção de conectividade 5G e 6G, além da infraestrutura de criatividade, o que é importante também para o Brasil. Outra empresa que está junto é a Iceye, especializada em mapeamento de satélites, oferecendo tecnologias de alto nível.

Qual é a importância do Brasil para a Finlândia em termos de comércio e cooperação?

O Brasil é um parceiro estratégico para a Finlândia. Há um grande potencial de colaboração entre os dois países em setores como energia renovável, tecnologia, mineração, agricultura e muitos outros. Além disso, o Brasil possui recursos naturais abundantes e uma indústria em desenvolvimento, o que abre oportunidades para investimentos e parcerias mutuamente benéficas. A cooperação entre a Finlândia e o Brasil também abrange questões globais, como a sustentabilidade ambiental e as mudanças climáticas, nas quais ambos os países têm experiência e conhecimentos para compartilhar.