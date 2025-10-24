Brasil bate recorde de turistas estrangeiros e atrai mais latinos

O Brasil nunca recebeu tantos turistas estrangeiros. De janeiro a setembro, foram 7 milhões, segundo a Embratur. É o maior volume para um ano na história. Em 2024 inteiro, foram 6,65 milhões. A maioria veio de países vizinhos.

Os argentinos lideram a lista faz tempo, mas houve uma mudança neste ano: o Chile ultrapassou os Estados Unidos e assumiu o segundo lugar. “Implementamos estratégias personalizadas para cada mercado, como Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai e Colômbia, priorizando conectividade aérea e experiências culturais autênticas”, diz Marcelo Freixo, presidente da Embratur.

Uma das táticas é divulgar cidades brasileiras menos conhecidas no exterior, como Belo Horizonte, em parceria com cidades estrangeiras. Assim, houve mais divulgação da capital mineira em Santiago, no Chile, e do turismo no Chile para os mineiros.

Para 2026, a expectativa é de mais crescimento, puxado por novas rotas aéreas e pelo velho boca a boca. “O interior do Rio de Janeiro entrou na rota do turista latino, que antes ficava na capital”, diz Freixo. “Toda essa gente vai indicar para amigos, familiares, e esse movimento só tende a crescer.”