Revista Exame

As lições de Caito, da Chilli Beans, para essa franqueadora do Pernambuco

A Norah Acessórios nasceu de uma virada pessoal e virou rede com 16 lojas — agora busca fôlego para escalar via franquias

Caito Maia e Patrícia Lira, da Norah Acessórios: ajuda para expansão (Leandro Fonseca /Exame)

Caito Maia e Patrícia Lira, da Norah Acessórios: ajuda para expansão (Leandro Fonseca /Exame)

Daniel Giussani e Isabela Rovaroto

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 06h00.

A pernambucana Patrícia Lira transformou uma fase difícil em oportunidade de empreender.

Quando ficou desempregada, no início dos anos 2010, passou a vender roupas e sapatos de porta em porta com a mãe, em Cumaru, cidade a 90 quilômetros do Recife.

O negócio prosperou, permitindo a abertura da primeira loja própria. Pouco depois, veio a capital pernambucana e, com ela, uma unidade em shopping.

Na tentativa de diversificar o mix,Lira apostou em bijuterias. O resultado foi tão positivo que a operação migrou de vez para semijoias. Assim nasceu a Norah Acessórios, hoje com 16 lojas entre Pernambuco e São Paulo.

Há um ano, a fundadora decidiu adotar o modelo de franquia para crescer.

Foram seis inaugurações nesse formato, mas as barreiras logo apareceram: o custo de captação de franqueados subiu, o caixa apertou, e a retenção de funcionários mostrou-se um desafio constante, uma dor antiga e conhecida de qualquer varejista brasileiro.

Quem entende bem dessa equação é Caito Maia, fundador da Chilli Beans, a maior rede de franquias de óculos da América Latina, com mais de 1.300 pontos de venda.

A EXAME convidou o empresário para mergulhar no caso da Norah e compartilhar conselhos práticos com Lira.

A seguir, três lições que ela — e qualquer empreendedor que esteja na mesma encruzilhada — pode levar para a próxima fase da jornada.

As dicas de Caito Maia para escalar negócios

1 - Busque fornecedores diretos

Evite intermediários. Na hora em que você vai direto ao fornecedor, o preço baixa, e a qualidade e a tecnologia do produto tendem a aumentar

2 - Trabalhe com um consultor financeiro

Vale a pena, não interessa o tamanho do negócio, ter um consultor financeiro que faça um raio X do seu negócio e indique onde colocar e de onde tirar energia

3 - Reveja jornadas de trabalho

Mesmo em shopping, estude a possibilidade de adotar a jornada 5x2. Os custos com pessoal podem até aumentar, mas os de retenção cairão drasticamente

Assista ao episódio completo:

yt thumbnail

Choque de Gestão

Neste projeto, pequenas e médias empresas com dores de crescimento recebem conselhos de grandes lideranças empresariais brasileiras. O resultado pode ser visto em episódios quinzenais no YouTube da EXAME.

Acompanhe tudo sobre:1280
Próximo

Mais de Revista Exame

Francesca Monfrinatti e o luxo contemporâneo na moda nacional

Por que os M&As no agro cresceram em 2025 — e devem continuar em alta

Disrupção farma

Brasil terá R$ 88 bilhões em leilões de saneamento até 2026

Mais na Exame

Revista Exame

Francesca Monfrinatti e o luxo contemporâneo na moda nacional

Casual

Gabriel Bortoleto: a promessa brasileira para o pódio da Fórmula 1