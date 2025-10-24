As lições de Caito, da Chilli Beans, para essa franqueadora do Pernambuco

A pernambucana Patrícia Lira transformou uma fase difícil em oportunidade de empreender.

Quando ficou desempregada, no início dos anos 2010, passou a vender roupas e sapatos de porta em porta com a mãe, em Cumaru, cidade a 90 quilômetros do Recife.

O negócio prosperou, permitindo a abertura da primeira loja própria. Pouco depois, veio a capital pernambucana e, com ela, uma unidade em shopping.

Na tentativa de diversificar o mix,Lira apostou em bijuterias. O resultado foi tão positivo que a operação migrou de vez para semijoias. Assim nasceu a Norah Acessórios, hoje com 16 lojas entre Pernambuco e São Paulo.

Há um ano, a fundadora decidiu adotar o modelo de franquia para crescer.

Foram seis inaugurações nesse formato, mas as barreiras logo apareceram: o custo de captação de franqueados subiu, o caixa apertou, e a retenção de funcionários mostrou-se um desafio constante, uma dor antiga e conhecida de qualquer varejista brasileiro.

Quem entende bem dessa equação é Caito Maia, fundador da Chilli Beans, a maior rede de franquias de óculos da América Latina, com mais de 1.300 pontos de venda.

A EXAME convidou o empresário para mergulhar no caso da Norah e compartilhar conselhos práticos com Lira.

A seguir, três lições que ela — e qualquer empreendedor que esteja na mesma encruzilhada — pode levar para a próxima fase da jornada.

As dicas de Caito Maia para escalar negócios

1 - Busque fornecedores diretos

Evite intermediários. Na hora em que você vai direto ao fornecedor, o preço baixa, e a qualidade e a tecnologia do produto tendem a aumentar

2 - Trabalhe com um consultor financeiro

Vale a pena, não interessa o tamanho do negócio, ter um consultor financeiro que faça um raio X do seu negócio e indique onde colocar e de onde tirar energia

3 - Reveja jornadas de trabalho

Mesmo em shopping, estude a possibilidade de adotar a jornada 5x2. Os custos com pessoal podem até aumentar, mas os de retenção cairão drasticamente

Assista ao episódio completo:

Choque de Gestão

Neste projeto, pequenas e médias empresas com dores de crescimento recebem conselhos de grandes lideranças empresariais brasileiras. O resultado pode ser visto em episódios quinzenais no YouTube da EXAME.