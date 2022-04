Conheça as experiências personalizadas que marcas de luxos estão apostando

Rolls-Royce

A lista é invejável. Acesso aos bastidores do Grammy, assentos na primeira fila das semanas de moda, andar no tapete vermelho do Oscar, visitas VIP à Art Basel, conhecer artistas no Coachella, jogadores em Wimbledon ou atletas nos Jogos Olímpicos são algumas das experiências que a Rolls-Royce oferece desde 2020 para os clientes por meio do Clube Whispers. “O aplicativo Whispers oferece experiências transformadoras, produtos raros e desejáveis, tesouros extravagantes e visualizações exclusivas da Rolls-Royce”, diz Torsten Müller-Ötvös, CEO da Rolls-Royce Motor Cars.

Panerai

Fundada em Florença em 1860, a Panerai inicialmente funcionava como oficina, loja e escola de manufatura relojoeira. Compradores do Luminor Goldtech Calendario Perpetuo poderão agora conhecer a fundo a história da marca, com uma viagem a Florença e ao interior da Toscana em uma “Experience Edition”. Além disso, os clientes terão acesso a um NFT exclusivo criado por um artista para a ocasião. O NFT não apenas trará informações personalizadas para cada itinerário do viajante convidado mas também dará benefícios após o término da experiência.

Farfetch

Nenhuma peça é inacessível para os private clients da Farfetch. Os consumidores com gastos a partir de 40.000 reais ao ano têm acesso aos fashion concierges, que atendem aos pedidos de produtos de luxo de difícil acesso, como peças raras e colecionáveis de qualquer lugar do mundo e de marcas que podem ou não estar na plataforma. Os clientes fiéis também são convidados para experiências únicas, como jantares, degustações e eventos, além de ter acesso antecipado às promoções durante o ano e a peças exclusivas.

Montblanc

“Como oferecer ao cliente uma experiência que o dinheiro não pode comprar?”, pergunta Michel Cheval, managing director da Montblanc Brasil. Ele mesmo dá a resposta: pelo Essential Moments, um projeto da marca que vai muito além de um evento. “São experiências únicas, sempre ligadas ao tema de um lançamento exclusivo, uma edição limitada”, comenta. No ano passado, por exemplo, 100 clientes foram convidados para o lançamento da Great Characters Enzo Ferrari, no Museu Ferrari, em Modena, na Itália. “Por ser direcionado a algumas poucas dezenas de clientes da marca no mundo, nada é comunicado antes. O cliente só sabe que vai viver uma experiência inesquecível, num local privilegiado. Neste ano, fizemos uma edição do Essential Moments durante o salão Watches & Wonders, em Genebra.”

Ferrari

Neste ano a Ferrari comemora 30 anos do Ferrari Challenge all Circuit of The Americas. Conhecido como Raduno, o evento anual da montadora convida clientes da marca a pegar no volante de diferentes carros. Na última edição brasileira, em 2020, mais de 70 veículos foram conduzidos por colecionadores e clientes até o Autódromo de Interlagos para um desfile na pista momentos antes do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1.

Franck Muller

Almoços e jantares em restaurantes renomados, viagens para conhecer a sede da marca na Suíça e convites para a feira anual de alta relojoaria dentro da sede da Franck Muller, em Genebra, são algumas das experiências da marca suíça. “Recentemente entregamos um Aeternitas Mega 4, um relógio com grande complexidade, para um cliente de uma maneira muito especial: fizemos um passeio de helicóptero com ele pelos Alpes, aterrissamos na neve e preparamos um fondue para sua degustação”, comenta Nicholas Rudaz, diretor da Franck Muller Genebra.