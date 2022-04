Veja os principais destaques da segunda edição EXAME SuperAgro

A segunda edição do SuperAgro, evento gratuito e online realizado pela EXAME no dia 7 de abril, contou com a participação de diversas autoridades, empresários e especialistas do setor. Em sete painéis, transmitidos ao vivo pelo YouTube durante 8 horas, foram discutidos temas como o impacto da geopolítica na produção brasileira, novos modelos de negócios, a transformação do campo com a tecnologia 5G, os desafios de logística, além do espaço cada vez maior das mulheres dentro do agronegócio.

Um dos destaques foi a crise atual na oferta de fertilizantes. David Hodge, cônsul-geral dos Estados Unidos em São Paulo, defendeu a colaboração entre os dois países para reduzir a dependência de fertilizantes da Rússia, posição defendida pela Yara Brasil, que tem se engajado no Plano Nacional de Fertilizantes, que prevê atingir 50% de produção nacional até 2050 (versus os 15% atuais).

A construção e a modernização de estradas, ferrovias, portos e outros equipamentos de infraestrutura também foram pauta. A secretária Martha Seillier, do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) do Ministério da Economia, fez um balanço de investimentos e leilões realizados nos últimos anos, enquanto Pedro Palma, VP comercial da Rumo, e Claudio Frischtak, presidente da consultoria Inter.B, ressaltaram a importância do capital privado em um setor que precisará de investimentos de cerca de 170 bilhões de reais por ano na próxima década.

Um debate sobre inovações em crédito reuniu Júlio da Costa, CEO da Caramuru; Fabricio Pezente, CEO da startup Traive; e Gabriel Motomura, head do BTG Pactual Empresas. Os executivos conversaram sobre temas como Certificados de Recebíveis do Agronegócio atrelados a metas socioambientais e novas tecnologias para avaliação de riscos em financiamentos.

O diretor sênior da consultoria em inovação ACE Cortex, Cassio Spina, mediou um painel sobre startups do agronegócio — as agritechs. A conversa contou com representantes da Agrointeli, de gestão para produtores rurais, Tarvos, de monitoramento de pragas, e Arpac, de aplicação de defensivos por drones.

A chegada do 5G ao campo foi tema de outro painel, este com a presença de Alexandre Dal Forno, head de corporate marketing e IoT da TIM Brasil, que implantou recentemente um projeto-piloto dessa tecnologia na Granja Faria, no Piauí. O CEO da granja, Ricardo Faria, previu o grande impacto do 5G na automação das atividades rurais, e o CEO do hub de inovação AgTech Garage, José Tomé, lembrou das possibilidades relacionadas às realidades virtual e aumentada.

A agenda ESG ganhou um painel exclusivo com a participação da cientista Thelma Kruger, VP do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas; Ian Thompson, diretor executivo da The Nature Conservancy Brasil; e do diretor-presidente da Cosan, Luiz Henrique Guimarães; enquanto a presença crescente das mulheres no agronegócio foi muito bem representada pela produtora rural Luciana Dalmagro, e pela CEO da startup Produzindo Certo, Aline Maldonado Locks.

As conversas sobre o setor responsável por boa parte do PIB nacional continuam agora com uma série de vídeos com histórias de quem está por trás do crescimento do agro. Os episódios poderão ser conferidos no site da EXAME.