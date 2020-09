Empreendedor nada sóbrio

Se um dia você tiver a sorte de encontrar com Rony Meisler, pode estar certo: ele estará de jeans escuro sem lavagem e camiseta preta. “É o que eu uso 99% das vezes”, afirma. O empreendedor também maratonou a série de ficção com suspense Dark. Mas a sobriedade fica por aí. Com energia inesgotável e enorme carisma, Rony toca desde 2006 a Reserva, marca de moda casual que fundou com o amigo Fernando Sigal. O pica-pau, símbolo da marca, cresceu e se reproduziu nestes anos. A empresa conta hoje com a Reserva Mini, para crianças, a Oficina Reserva, um workwear mais descontraído, a Eva, para o público feminino, a marca de sapatos Reserva Go, além da Reserva Ink, que dá suporte total a pequenos fabricantes de camisetas. Esses produtos todos estão distribuídos por 76 lojas próprias, 34 franquias e quase 1.500 multimarcas pelo país. E ele ainda encontra tempo para contar historinhas e fazer lição com os três filhos.

