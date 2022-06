Mineira fatura quase R$ 3 milhões com rede de drenagem linfática nos EUA

A estética das brasileiras costuma ser acompanhada de perto pelas americanas — vide o sucesso da depilação completa chamada por lá de Brazilian wax. De olho no potencial, há seis anos a massoterapeuta mineira Josie Rushing abriu a rede de spas Brazilicious Beauty para levar aos Estados Unidos o hábito da drenagem linfática na redução de medidas. Na época, Rushing havia acabado de casar com um americano e migrar para o Texas. “Diferentemente do Brasil, a drenagem linfática nos Estados Unidos era voltada para a saúde, como no pós-operatório ou no tratamento do câncer”, diz.

O início foi simples: Rushing investiu 10 dólares numa maca e passou a atender clientes num quarto de casa. O negócio cresceu de boca a boca e, rapidamente, ela ganhou fama nas redes sociais. De lá para cá, o preço das sessões na Brazilicious multiplicou por dez: hoje está em 350 dólares.

Em 2021, com duas clínicas no Texas, a empresa faturou 2,9 milhões de reais. Agora Rushing quer expandir a Brazilicious pelo sistema de franquias nos Estados Unidos e no Brasil — uma unidade em São José do Rio Preto, cidade no interior paulista considerada a capital brasileira das franquias, já está no planejamento.