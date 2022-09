Do crédito à colheita: as maiores cooperativas da Melhores e Maiores 2022

Em um 2021 ainda sob efeito da pandemia, as cooperativas mostraram novamente sua resiliência com modelos de negócios sólidos — e que cresceram de forma consistente. A lista das 14 maiores cooperativas do Brasil somou quase 70 bilhões de reais em receita em 2021, um aumento de 33%. Individualmente, quase todas cresceram acima de 20% ou 30%, e nenhuma teve queda em receita.

A lista é, pela natureza do segmento no Brasil, puxada pelas cooperativas do agro e da agroindústria do Sul, do Sudeste e do Centro-Oeste. Mas as líderes em receita também incluem o setor financeiro, como é o caso do banco Sicoob e das cooperativas de crédito Sicredi, Cresol e Primacredi, e o de varejo, representado pela Coop.

Assim como na edição anterior de MELHORES E MAIORES, a maior cooperativa em receita foi a Coamo — fundada por 79 famílias de agricultores no Paraná em 1969 —, com faturamento de 23,7 bilhões de reais e crescimento de 23%.

Ranking Setor Empresa Receita 2021(1) Receita 2020(1) Lucro Líq. 2021(1) Patrim. Líq. 2021(1) Ativo Total 2021(1) Cidade-Sede Estado 1 Coamo 23.715.985 19.282.060 1.834.836 7.429.712 14.208.603 Campo Mourão PR 2 Comigo 10.306.811 6.925.487 960.501 2.971.281 4.824.212 Paraúna GO 3 Cocamar 9.083.032 6.645.663 416.618 1.750.731 6.778.449 Maringá PR 4 Cooperalfa 7.013.553 5.111.287 503.281 2.359.820 4.656.870 Chapecó SC 5 Castrolanda 5.556.084 4.303.975 145.758 1.572.867 3.481.565 Castro PR 6 Sicoob 3.412.187 2.202.869 221.354 2.475.346 75.588.261 Brasília DF 7 Coop 2.505.761 2.462.290 14.876 566.410 1.305.272 Santo André SP 8 Cooperativa Agroindustrial Holambra 1.884.521 1.335.464 50.950 272.909 1.103.658 Paranapanema SP 9 Camda 1.677.345 1.119.172 103.386 477.983 1.506.344 Adamantina SP 10 Cotrisel 1.336.915 793.145 10.545 120.754 733.310 São Sepé RS 11 Primato 1.019.063 747.314 7.254 116.064 1.050.281 Toledo PR 12 Sicredi União RS/ES 326.808 257.405 103.608 590.681 4.061.338 Porto Alegre RS 13 Cresol 312.336 209.876 5.271 243.103 6.314.723 Francisco Beltrão PR 14 Primacredi 69.090 50.169 17.401 119.211 612.987 Primavera do Leste MT

(1) Valores em milhares de reais. Para a colocação das empresas foram considerados: resultados contábeis-financeiros (ROE – Retorno Sobre o Patrimônio Líquido, Roce – Retorno Sobre o Capital Empregado, ILS – Índice de Liquidez Seca, D/E – Alavancagem); crescimento de 2020 e 2021; ESG (sete indicadores ambientais, sete indicadores sociais e sete indicadores de governança).

Mais detalhes podem ser conferidos no site mm.exame.com