Melhores e Maiores 2022: confira o desempenho das companhias que se destacaram no anuário

Há 48 anos a EXAME criou o ­MELHORES E MAIORES para reconhecer as companhias que se sobressaem em sua área de atuação. O evento, premiação e anuário, pelo segundo ano consecutivo, foram realizados em parceria com o Ibmec, que desenvolveu a metodologia que analisa não só o resultado financeiro dessas empresas como também seu crescimento e a adoção de práticas ESG (sigla em inglês para ambiental, social e governança).

A partir dessa terça-feira, 13, já é possível conferir em detalhes o desempenho de cada empresa pela versão online da premiação, que também compila os dados de outros anos, além da metodologia e informações complementares.

As 738 empresas listadas no ranking principal de MELHORES E MAIORES faturaram 4,8 trilhões de reais em 2021, 35% mais do que em 2020, ano marcado pelo momento mais crítico da pandemia.

Alguns setores se destacaram por seu crescimento líquido: Petróleo e Químico, por exemplo, avançou 50,56%; Mineração e Metalurgia, 41,22%; Agronegócio, 29,29%.

São números que mostram a força das empresas em setores em que o Brasil tem vantagens competitivas, e que devem seguir relevantes num cenário de crise nas cadeias e de rearranjos produtivos.