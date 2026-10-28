Dividir para crescer: com uma parceria, esta hamburgueria dobrou o número de lojas

Quando o crédito encarece, abrir um negócio do tamanho de uma hamburgueria pode custar bem mais do que o empreendedor gostaria. Mas há outra maneira de ganhar endereços sem precisar montar uma cozinha do zero: dividir a que já existe.

Foi essa a saída encontrada pelos gêmeos Giulio e Gian Mirante, fundadores da Sampa Burger, para continuar crescendo num ano de juros altos e consumidores mais cautelosos com os gastos.

A parceira escolhida foi a Santowich, marca carioca do Grupo Suburbanos. As duas empresas fizeram uma fusão, passaram a integrar a mesma franqueadora e dividiram a sociedade meio a meio. No iFood, as lojas da Santowich passaram a oferecer o cardápio da Sampa Burger, e as da Sampa incorporaram o da Santowich. Uma cozinha, duas vitrines. O acordo faz ainda mais sentido num negócio em que 60% das vendas já vinham do delivery.

Com a união, a Sampa Burger passou de seis para 13 unidades, incluindo sete franquias no Rio de Janeiro. Outras quatro estão sendo negociadas, uma delas em Minas Gerais. A expansão aproveitou estruturas e franqueados que já estavam em operação, sem exigir a abertura de sete cozinhas do zero. E trouxe outro resultado: segundo os fundadores, o número de pedidos dobrou em várias unidades.

A parceria veio depois de uma correção de rota. Fundada em 2017, em Carapicuíba, para ajudar a família a sair de dificuldades financeiras, a Sampa Burger havia crescido rápido, mas deixado problemas na operação. No Choque de Gestão, da EXAME, o empresário Paulo Camargo, ex-presidente do McDonald’s e do Burger King no Brasil, encontrou demora no atendimento, produtos fora do padrão e um cardápio extenso demais. A recomendação foi pisar no freio das inaugurações para arrumar a casa.

Os irmãos acabaram encontrando outro caminho para expandir. A sociedade permitiu ganhar pontos de venda e alcançar novos clientes sem carregar sozinhos o custo de cada abertura. O desafio agora é garantir que as duas marcas consigam manter o padrão em todas as cozinhas. Afinal, juntar forças pode facilitar o crescimento. Mas também exige que os parceiros dividam a responsabilidade pelo que chega à mesa do consumidor.