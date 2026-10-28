Pelo mundo: três lugares para comprar facas

...em Echizen (Japão)

No Takefu Knife Village, um complexo dedicado à cutelaria tradicional japonesa, é possível encontrar facas produzidas por diferentes fabricantes da região de Echizen. O espaço reúne uma dezena de cuteleiros e permite conhecer técnicas tradicionais de fabricação, além de comprar diretamente as peças. A região tem mais de 700 anos de história na produção de lâminas.

...em Paris (França)

Na Sabre Paris, marca francesa de cutelaria conhecida pelo design colorido, as facas de mesa ganham forma de objeto de decoração. A coleção reúne diferentes combinações de cabos, lâminas e materiais, com peças que podem ser escolhidas tanto pela funcionalidade quanto pela estética.

...em Solingen (Alemanha)

Na Güde, fabricante familiar de Solingen, as facas ainda são produzidas com técnicas artesanais, incluindo forja, afiação e acabamento manual. Fundada em 1910, a marca é uma das representantes da tradição que fez da cidade alemã um dos principais centros de cutelaria da Europa. Entre as opções estão facas de chef, santoku, nakiri e modelos para pão, além de peças de uso mais específico.