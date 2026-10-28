Revista Exame

Pelo mundo: três lugares para comprar facas

Descubra lugares para comprar facas

Sabre Paris: marca francesa de cutelaria conhecida pelo design colorido (Divulgação/Divulgação)

Sabre Paris: marca francesa de cutelaria conhecida pelo design colorido (Divulgação/Divulgação)

Carolina Gehlen
Carolina Gehlen

Head of Design

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 06h00.

Priorizar nos meus resultados Google

...em Echizen (Japão)

No Takefu Knife Village, um complexo dedicado à cutelaria tradicional japonesa, é possível encontrar facas produzidas por diferentes fabricantes da região de Echizen. O espaço reúne uma dezena de cuteleiros e permite conhecer técnicas tradicionais de fabricação, além de comprar diretamente as peças. A região tem mais de 700 anos de história na produção de lâminas.

...em Paris (França)

Na Sabre Paris, marca francesa de cutelaria conhecida pelo design colorido, as facas de mesa ganham forma de objeto de decoração. A coleção reúne diferentes combinações de cabos, lâminas e materiais, com peças que podem ser escolhidas tanto pela funcionalidade quanto pela estética.

...em Solingen (Alemanha)

Na Güde, fabricante familiar de Solingen, as facas ainda são produzidas com técnicas artesanais, incluindo forja, afiação e acabamento manual. Fundada em 1910, a marca é uma das representantes da tradição que fez da cidade alemã um dos principais centros de cutelaria da Europa. Entre as opções estão facas de chef, santoku, nakiri e modelos para pão, além de peças de uso mais específico.

Acompanhe tudo sobre:1292Comprasdicas-de-viagem
Próximo

Mais de Revista Exame

Algodão brasileiro deve bater recorde de 4,2 milhões de toneladas, mas enfrenta desafio em casa

Custos na lupa: este casal revisou tudo que podia para fazer o negócio de açaí decolar

Morgan Housel diz por que vale investir na bolsa mesmo com juros de dois dígitos

De 'pato manco' a 'maldição': o teste de Trump nas midterms

Mais na Exame

Inteligência Artificial

IA nas empresas esbarra em problemas com dados e atrasa projetos de 86% das companhias, diz estudo

Revista Exame

Algodão brasileiro deve bater recorde de 4,2 milhões de toneladas, mas enfrenta desafio em casa

EXAME Agro

Safra recorde, dívida bilionária: o desafio do agro no novo governo Lula

Mundo

Eleições nos EUA: uso de inteligência artificial dispara e amplia desinformação